Erman Toroğlu'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Otorite boşluğu var"

Fenerbahçe liderin 3 puan gerisinde. Futbolda her şey var. Şampiyonluk kaçmış değil, hepsi tamam. Bu laflar yuvarlak laflar, futbol edebiyatı. Hani diyorlar ya, "Futbolda her şey olur". Şimdi gelelim sadede; Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan oluyor. Kadıköy'de Göztepe 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi yeniyor. Galatasaray geçen sezon yine 21 yıl sonra yeniyor. Beşiktaş gene Kadıköy'de 15 yıl sonra yeniyor. Trabzonspor 21 yıl sonra yeniyor Kadıköy'de. Yeni Malatyaspor da tarihinde ilk kez yeniyor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi.
Bugün şirketler, partilerde her yerde kulüpler de dahil başarı ve başarısızlık varsa bu en tepedeki adamdan sorulur. Faturayı o verir, o keser. Ali Koç futbolun başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor sonra o da Erol Bulut'la anlaşıyorlar. Şimdi burada bir 5 dakika duralım, çay molası verelim. Çok net soruyorum; sonra birbirlerinin üzerlerine atmasınlar. Transfer edilen futbolcuların kaç tanesine Erol Bulut okey verdi, kaç tanesini Emre Belözoğlu ve ekibi aldı.
Büyük resme bakıyorum. Fenerbahçeli basın tarafından Erol Bulut hedef tahtasında gösterilmeye başlandı. Kimse Emre Belözoğlu'ndan bahsetmiyor. Yarın Erol Bulut alınan birkaç kötü sonuçtan sonra yollanırsa, Alman görgüsü ve terbiyesi ağırlıklı olan Erol Bulut, bazı şeyleri açıklar da mı gider, yoksa Erol Bulut'a iyi bir para verilir, 'Takım konuşmamı' denilir.