Haberler Fenerbahçe Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

Dev pişmanlık! istemedi şimdi tarih yazıyor

Sezon başında 'nin gündemine gelen , bir süre sarı-lacivertli takımı beklemiş ancak yönetimden olumlu bir hamle gelmeyince . Lig ekiplerinden ile anlaşma sağlamıştı. 49 yaşındaki teknik adam, Osijek ile büyük bir çıkış yakaladı ve takımını şampiyonluk yarışı içinde tutmayı başardı. 'un takımdaki geleceğinin sorgulanmaya başladığı şu günlerde Bjelica'nın çizdiği grafik sarı-lacivertli takımın büyük pişmanlığı olarak göze çarptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:40 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:26
Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

, Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-lacivertliler lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.

Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

Göztepe karşısında alınan mağlubiyet ve kötü futbol hem taraftarı hem yönetimini çileden çıkarttı. 'un geleceği sorgulanmaya başlandı.

Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

Başkan Ali Koç'un oynanan kötü futbol sonrası bir hayli sinirli olduğu ve köprüleri attığı iddia edildi. Ayrıca Trabzonspor maçında alınabilecek kötü bir sonucun ile yolların ayrılmasına neden olabileceği iddia ediliyor.

Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

BJELICA PİŞMANLIĞI
Milliyet'in derlediği habere göre, 'de sezon başında gündeme gelen Hırvat teknik adam , Sarı-lacivertlileri pişman eden performansa imza attı.

Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

Sezon başında takımı 'a emanet eden yönetimi Bjelica'nın olağanüstü performansı sonrası büyük pişmanlık yaşadı.

Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

Bilindiği üzere bu sezon başında birçok teknik adamla görüşme gerçekleştirmişti. Bu isimlerden biri de Hırvat teknik adam olmuştu. Fenerbahçe'nin resmi görüşme gerçekleştirdiği Hırvat teknik adam sürpriz bir kararla ülkesinde ile anlaşma sağlamıştı.

Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

OSIJEK İLE TARİH YAZIYOR
Hırvat teknik adam ile 'yi pişman eden bir performans sergiledi. 48 yaşındaki genç teknik adam yeni takımıyla . Ligi'nde 22 maçta 48 puan toplayarak lider ve 1 maç eksiği olan Dinamo Zagreb ile aynı puanda şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Transfermarkt verilerine göre hazırlanan raporda kadro değeri 24.8 milyon Euro olan ile yakaladığı başarı sonrası 'ya Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler olduğu belirtildi.

Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

23 YILDIR KUPA KAZANAMIYOR
. Ligi'nde sezonun bitmesine 14 maç kaldı. yönetiminde 'in tarihinde ilk kez şampiyon olma fırsatı bulunuyor.

Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

kulüp tarihi boyunca sadece 98-99 sezonunda Hırvatistan Kupası kazandı. Kulüp, 23 yıl boyunca ulusal veya uluslararası kupa kazanma başarısı gösteremedi.

Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

20 YIL SONRA BİR İLKİN PEŞİNDE
Sezon başında yönetiminde genç futbolcularla şampiyonluğun en büyük favorisi olan , kulüp tarihi boyunca . Ligi'nde sadece 1 kez ilk 2'de yer almış ve 2000-20001 sezonunu Dinamo Zagreb'in gerisinde 2. sırada tamamlamıştı. Osijek takımı bu sezonu ilk 2'de tamamlaması durumunda Bjelica ile bu başarıyı 20 yıl sonra başarmış olacak.

Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

İKİNCİ KEZ KUPA ZAFERİNİ YAŞATMAK İSTİYOR
yönetimindeki takımı Hırvatistan Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Osijek, Hırvatistan Kupası'nda çeyrek finalde Rijeka ile karşı karşıya gelecek. Bjelica, Osijek'e kulüp tarihinin ikinci kupa zaferini yaşatmak istiyor.

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