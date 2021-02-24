Dev pişmanlık! Fenerbahçe istemedi şimdi tarih yazıyor

Göztepe karşısında alınan mağlubiyet ve kötü futbol hem taraftarı hem Fenerbahçe yönetimini çileden çıkarttı. Erol Bulut 'un geleceği sorgulanmaya başlandı.

Başkan Ali Koç'un oynanan kötü futbol sonrası bir hayli sinirli olduğu ve köprüleri attığı iddia edildi. Ayrıca Trabzonspor maçında alınabilecek kötü bir sonucun Erol Bulut ile yolların ayrılmasına neden olabileceği iddia ediliyor.