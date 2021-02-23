Sosyal medyada Daum sesleri!

Fenerbahçe'de görev yaptığı 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında iki şampiyonluk yaşayan Alman hocayla ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Son dönemde yaptığı İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çeken 67 yaşındaki teknik adamın sezon sonuna kadar takımı başına geçebileceği ileri sürüldü.