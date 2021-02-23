Fenerbahçe'de görev yaptığı 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında iki şampiyonluk yaşayan Alman hocayla ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Son dönemde yaptığı İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çeken 67 yaşındaki teknik adamın sezon sonuna kadar takımı başına geçebileceği ileri sürüldü.
Sosyal medyada Daum sesleri!
Göztepe yenilgisi sonrası özellikle sosyal medyada teknik direktör Erol Bulut'a ağır eleştiriler yapılırken, Christoph Daum ismi de en çok konuşulanlar arasına girdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:35 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50