Haberler Fenerbahçe Sosyal medyada Daum sesleri!

Sosyal medyada sesleri!

yenilgisi sonrası özellikle sosyal medyada teknik direktör 'a ağır eleştiriler yapılırken, ismi de en çok konuşulanlar arasına girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:35 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Sosyal medyada Daum sesleri!

'de görev yaptığı 2003-04 ve -05 sezonlarında iki şampiyonluk yaşayan Alman hocayla ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Son dönemde yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken 67 yaşındaki teknik adamın sezon sonuna kadar takımı başına geçebileceği ileri sürüldü.

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