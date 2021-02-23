Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil tepkisi! "Ronaldo bırakıyor sen kimsin?"

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli taraftarlardan tepkisi! " bırakıyor sen kimsin?"

karşılaşmasında duran topları ’i yerine ve Enner ’nın kullanması taraftarını çıldırttı. Sanal alemden ve Valencia'ya tepki yağdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 01:08
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil tepkisi! "Ronaldo bırakıyor sen kimsin?"

'NİN maçında 'ın ayağından yediği golün öncesinde korneri 'nın çok kötü bir şekilde kullanması sosyal medyada gündeme oturdu. Ayrıca ikinci yarıda çok kritik bir yerden kazanılan frikikte de Mesut yerine 'nın topa vurması büyük tepki topladı.

Takvim'in derlediği habere göre; sosyal medyada yapılar yorumlarda, " 'de, 'de 'nda tüm duran topları kullandı. Yeri geldi Cnistiano bile frikiği ona bıraktı. Ama bizde ve Valencia bırakmıyor" ifadesi kullanıldı. Mesut Özil'in sert eleştiriler sonrası Fenerbahçe'de artık tüm korner ve frikiklerde topun başına geçmesi bekleniyor.

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