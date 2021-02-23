Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil tepkisi! "Ronaldo bırakıyor sen kimsin?"

Fenerbahçe'NİN Göztepe maçında Halil Akbunar'ın ayağından yediği golün öncesinde korneri Jose Sosa'nın çok kötü bir şekilde kullanması sosyal medyada gündeme oturdu. Ayrıca ikinci yarıda çok kritik bir yerden kazanılan frikikte de Mesut yerine Valencia'nın topa vurması büyük tepki topladı.

Takvim'in derlediği habere göre; sosyal medyada yapılar yorumlarda, "Mesut Özil Real Madrid'de, Arsenal'de Alman Milli Takımı'nda tüm duran topları kullandı. Yeri geldi Cnistiano Ronaldo bile frikiği ona bıraktı. Ama bizde Sosa ve Valencia bırakmıyor" ifadesi kullanıldı. Mesut Özil'in sert eleştiriler sonrası Fenerbahçe'de artık tüm korner ve frikiklerde topun başına geçmesi bekleniyor.