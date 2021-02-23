SEVK VE İDARE
Erol Bulut'un sistemi ile beklentiler örtüşmedi. Bulut 'topu rakibe veren' kendi tarzını sahaya yansıttığında sonuç aldı (9G/1B/1M'lik seri). Ancak oyun kimseyi tatmin etmedi. İstenen hücum futbolunu ise Bulut taktik, plan ve hamle olarak oynatamıyor.
SEVK VE İDARE
YÖNETİM ABARTTI
Kafalarda abartılı bir 'düşman' algısı oluşturuldu. Öyle ki sanki Fenerbahçe sahada maçı sadece rakibiyle oynamıyor. TFF, MHK ve yayıncı kuruluşa karşı da mücadele ediyor. '4 rakibe karşı oynamak' futbolcuları mental olarak bitiriyor.
GUSTAVO'SUZ OLMUYOR
Onca transfere rağmen bir gerçek var ki o da takımda Luiz Gustavo'nun alternatifinin olmadığı. Son 4 maçta bu bir kez daha görüldü. Brezilyalı ön liberonun oynamadığı 4 maçın 3'ü kaybedildi. Ne Sosa ne Ozan o boşluğu kapatamadı.