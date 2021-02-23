Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler yanlış? İşte cevabı! (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: 'de neler yanlış? İşte cevabı! ()

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yapılan transferlerle taraftarlarını mutlu eden 'de alınan sonuçlar sonrası zor günler yaşanıyor. yenilgisiyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, sarı lacivertli ekipte bazı futbolcular da tepkilerden nasibini aldı. Peki, Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntıların kaynağı ne? İşte cevabı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler yanlış? İşte cevabı!

SEVK VE İDARE

'un sistemi ile beklentiler örtüşmedi. Bulut 'topu rakibe veren' kendi tarzını sahaya yansıttığında sonuç aldı (9G/1B/1M'lik seri). Ancak oyun kimseyi tatmin etmedi. İstenen hücum futbolunu ise Bulut taktik, plan ve hamle olarak oynatamıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler yanlış? İşte cevabı!

YÖNETİM ABARTTI

Kafalarda abartılı bir 'düşman' algısı oluşturuldu. Öyle ki sanki sahada maçı sadece rakibiyle oynamıyor. TFF, MHK ve yayıncı kuruluşa karşı da mücadele ediyor. '4 rakibe karşı oynamak' futbolcuları mental olarak bitiriyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler yanlış? İşte cevabı!

GUSTAVO'SUZ OLMUYOR

Onca transfere rağmen bir gerçek var ki o da takımda Luiz Gustavo'nun alternatifinin olmadığı. Son 4 maçta bu bir kez daha görüldü. Brezilyalı ön liberonun oynamadığı 4 maçın 3'ü kaybedildi. Ne Sosa ne Ozan o boşluğu kapatamadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler yanlış? İşte cevabı!

İŞ BİTİRİCİ FORVET YOK

Golleriyle takımı alıp taşıyacak bir forvet bu sezon da takımda yok. Samatta, Thiam ve Cisse istikrarsız. Valencia dahil dört oyuncu 25 maçta toplamda 18 gol atabildi. Hataysporlu Boupendza tek başına 18 kez ağları havalandırdı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler yanlış? İşte cevabı!

YİNE SAVUNAMADI

Savunmada bireysel hatalar yine devam ediyor. İlk 5'te yer alan takımlar arasında kalesinde en çok gol gören takım 27 golle . Son maçında olduğu gibi yenilen gollerin çoğunda ya bireysel ya yerleşim hatası var.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de neler yanlış? İşte cevabı!

HAKEM ŞANSSIZLIĞI

Hakem ve VAR kararları konusunda da 'nin yüzünün gülmediği bir gerçek. karşısında Sinan Gümüş'e yapılan harekete penaltı çalınsa ve atış gol olsa maç en kötü berabere bitecek ve moraller bu kadar bozulmayacaktı.

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