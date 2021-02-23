SEVK VE İDARE



Erol Bulut'un sistemi ile beklentiler örtüşmedi. Bulut 'topu rakibe veren' kendi tarzını sahaya yansıttığında sonuç aldı (9G/1B/1M'lik seri). Ancak oyun kimseyi tatmin etmedi. İstenen hücum futbolunu ise Bulut taktik, plan ve hamle olarak oynatamıyor.





YÖNETİM ABARTTI



Kafalarda abartılı bir 'düşman' algısı oluşturuldu. Öyle ki sanki Fenerbahçe sahada maçı sadece rakibiyle oynamıyor. TFF, MHK ve yayıncı kuruluşa karşı da mücadele ediyor. '4 rakibe karşı oynamak' futbolcuları mental olarak bitiriyor.



