Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 yıllık fiyaskonun faturası: 2 milyar TL!

Son dakika spor haberleri: 'de 3 yıllık fiyaskonun faturası: 2 milyar TL!

, yaklaşık 3 yıl önce başkanlığa seçilen yönetiminde hüsran yaşamaya devam ediyor. Koç 3 yılda sadece transferlere 2 milyar lira harcarken, bu süreçte kulüp tek bir kupa bile kazanamadı. İşte Fenerbahçe'nin ağır bilançosu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 00:50 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 01:10
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 yıllık fiyaskonun faturası: 3 milyar TL!

'ye 'de 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan 'de Başkan ve yönetimi yeniden gündem konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 yıllık fiyaskonun faturası: 3 milyar TL!

3 sezon boyunca futbolcu (228 milyon Euro) ve hoca transferlerinde (7.9 milyon Euro) üstlenilen 236 milyon Euro'ya (Yaklaşık 2 milyar TL) rağmen ne kupa ne de başarı geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 yıllık fiyaskonun faturası: 3 milyar TL!

BORÇ ÇOĞALIYOR, YATIRIM YOK!

Bu borç yüküne karşın kulüp için bir yatırım yapılmadı. Oysa eski başkan Yıldırım 'ye stat, salon, ve gibi birçok gayrimenkul kazandırmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 yıllık fiyaskonun faturası: 3 milyar TL!

3.5 MİLYAR TL BORÇ VARDI

Üstelik 20 yılda 6 şampiyonluk ve 13 kupa 1 Eurolig şampiyonluğu kazanırken görevi bıraktığında 'nin borcu 430 milyon Euro idi. (bugünkü kurla 3.5 milyar lira)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 yıllık fiyaskonun faturası: 3 milyar TL!

'un yaptığı harcamalar, sattığı oyunculardan elde edilen gelir, hocalara verilen paraları tek tek incelendi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 yıllık fiyaskonun faturası: 3 milyar TL!

'de 3 yılda "sıfır başarı" sonrası borç 5 milyar liraya kadar ulaştı. ()

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