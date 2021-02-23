Fenerbahçe haberi: Christoph Daum bombayı patlattı! Ve o sözleri...

BİR İSTANBUL PAYLAŞIMI DAHA!

Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında yer aldığı iddia edilen Christoph Daum'dan bir İstanbul paylaşımı daha geldi. Alman futbol adamının bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar birçok yorum yaptı.