Fenerbahçe haberi: Christoph Daum bombayı patlattı! Ve o sözleri...

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olması camiada büyük bir şok yarattı. Şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un takımdaki geleceği sorgulanmaya başladı.
Yaşanan puan kaybından çok ortaya konan etkisiz futbol, taraftarları endişelendirirken, eleştiri oklarının hedefinde bulunan 46 yaşındaki çalıştırıcının takımdan ayrılması gerektiği dile getirilmeye başlandı.
Fenerbahçe'de Bulut'un ardından takımın başına geçecek isimler konusunda adaylar ortaya atıldı. Bu isimlerin ilk başında sarı-lacivertlilerin eski hocası Christoph Daum geldi.