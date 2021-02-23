Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe haberi: Christoph Daum bombayı patlattı! Ve o sözleri...

haberi: bombayı patlattı! Ve o sözleri...

Transfer döneminde fırtına gibi esen ve kadrosunu baştan aşağı yenileyen sezona iddialı bir giriş yapmıştı. Ancak şimdiye kadar işler istenildiği gibi gitmedi ve 'ndan elenen sarı-lacivertliler, son olarak sahasında 'ye mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puandan oldu. Takımın etkisiz performansı camiada moralleri bozdu ve eleştiriler teknik direktör 'un üzerinde toplandı. Fenerbahçe'de yeni hoca adayları ortaya atılırken ismi gündemi en çok meşgul eden konu oldu. Sarı-lacivertlilerle adı anılan Alman futbol adamı son hamlesiyle taraftarı heyecanlandırdı. Peki Daum sarı-lacivertli takımı çalıştıracak mı? İşte Alman futbol adamının Fenerbahçe sorusuna cevabı ve son yaptığı hamle...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 12:19 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 12:31
Fenerbahçe haberi: Christoph Daum bombayı patlattı! Ve o sözleri...

'nin sahasında 'ye 1-0 mağlup olması camiada büyük bir şok yarattı. Şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertli takımda teknik direktör 'un takımdaki geleceği sorgulanmaya başladı.

Fenerbahçe haberi: Christoph Daum bombayı patlattı! Ve o sözleri...

Yaşanan puan kaybından çok ortaya konan etkisiz futbol, taraftarları endişelendirirken, eleştiri oklarının hedefinde bulunan 46 yaşındaki çalıştırıcının takımdan ayrılması gerektiği dile getirilmeye başlandı.

Fenerbahçe haberi: Christoph Daum bombayı patlattı! Ve o sözleri...

'de Bulut'un ardından takımın başına geçecek isimler konusunda adaylar ortaya atıldı. Bu isimlerin ilk başında sarı-lacivertlilerin eski hocası geldi.

Fenerbahçe haberi: Christoph Daum bombayı patlattı! Ve o sözleri...

Yaptığı Türkiye paylaşımlarıyla taraftarı heyecanlandıran deneyimli isim, iddialarına cevap verdi.

Fenerbahçe haberi: Christoph Daum bombayı patlattı! Ve o sözleri...

"KONUŞMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL"
Akşam'a konuşan ve sorusuna yanıt veren Alman futbol adamı, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Fenerbahçe haberi: Christoph Daum bombayı patlattı! Ve o sözleri...

Son dönemde sosyal medyada Türkiye paylaşımları ile ise "Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım." diye konuştu.

Fenerbahçe haberi: Christoph Daum bombayı patlattı! Ve o sözleri...

BİR İSTANBUL PAYLAŞIMI DAHA!
'nin teknik adam adayları arasında yer aldığı iddia edilen 'dan bir İstanbul paylaşımı daha geldi. Alman futbol adamının bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar birçok yorum yaptı.

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