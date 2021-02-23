Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Erol Bulut ve takıma mesaj: Trabzon maçı son şansınız

Şampiyonluk yarışında Göztepe yenilgisiyle ağır bir yara alan Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sürpriz kayıpla birlikte pazar günü oynanacak derbi sarı-lacivertliler için kader maçı niteliğine büründü. Sportif direktör Emre Belözoğlu ile önceki gece bir toplantı yapan başkan Ali Koç'un Göztepe maçındaki kötü futbol ve mağlubiyet nedeniyle hesap sorduğu öğrenildi. Koç'un Trabzonspor deplasmanından da puansız dönülmesi durumunda sorumlulara faturayı keseceği mesajını verdiği ifade ediliyor.



ANALİZLERE BAŞLADI

Sportif direktör Emre Belözoğlu, başkana galibiyet sözü verirken, taraftarların sosyal medyada istifaya davet ettiği teknik direktör Erol Bulut ve ekibi de Trabzonspor maçına kilitlenmiş durumda. Eleştirilere kulağını tıkayan Bulut, yardımcılarıyla bordomavili takımla ilgili analizlere başladı. Rakibin son haftalarda yakaladığı form endişe yaratsa da hedef zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yarışına devam etmek. Aksi bir sonuçta ise takımda taşların yerinden oynamasına artık kesin gözüyle bakılıyor.



2016'DAN BERİ KAZANAMIYOR

Fenerbahçe ligde deplasmanda Trabzonspor'u en son 26 Aralık 2016'da Avni Aker Stadı'nda 3-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin, bordo-mavili takımın yeni evi Akyazı Şenol Güneş Stadı'nda galibiyeti bulunmuyor. Akyazı'da oynanan 3 maçtan biri 1-1 biterken diğer ikisini Trabzonspor 2-1 kazandı.



KADIKÖY 'TARAFTARSIZ' RAKİPLERE CENNET OLDU

Sarı-lacivertliler eğer bu sezon da şampiyonluğu kaybederse bunun en büyük nedeni sahasında aldığı mağlubiyetler olacak. Zira takım deplasmanda topladığı 29 puan ile bu alanda lider. Dış sahada oynadığı 12 maçın 9'unu kazandı, 2 beraberlik ve tek yenilgi aldı. Kanarya, Kadıköy'de ise adeta harakiri yaptı. 13 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile tam 17 puanı çöpe attı. Kadıköy'de 1 mağlubiyet daha alırsa lig tarihindeki en kötü rakamına ulaşacak.



YOL UZUN GÜVENİYORUZ

Yönetim kurulu üyesi Erol Bilecik, takıma sahip çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilecik, "Uzun ve zorlu şampiyonluk yolunda takımımıza güveniyoruz. İyi günde de kötü günde de sonuna kadar Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.



M10'A ALIŞAMADILAR

Büyük beklentilerle transfer edilen Mesut Özil de takıma uydu. Yıldız futbolcu henüz Fenerbahçe'ye yeterli katkıyı veremedi. M10, şimdiye kadar 5 maçta forma giyerken, bunların 3'ünde Fenerbahçe mağlup oldu. İlk kez Göztepe karşısında 90 dakika sahada kalan Özil ilk yarıda daha etkili göründü. İkinci yarıda ise giderek oyundan düştü; gol ve asist katkısı sağlayamadı. Mesut daha tam anlamıyla maç kondisyonunu kazanamasa da takım arkadaşlarının da onun etkili paslar atacağı yerlere koşmaması dikkat çekti.



FAZIL SAY: YAZIK BİZE

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say da birçok taraftar gibi Göztepe yenilgisine tepki gösterdi. Önceki akşam oynanan maçın ardından, "Yazık bize...Fenerbahçe" paylaşımı yapan Say'ın sözleri kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.