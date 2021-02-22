Şanlı Göztepe

FENERBAHÇE EVİNDE ŞOK OLDU
Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 24 maçın 19'unu kaybeden Göztepe (2G /3B), puan aldığı beş karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Kadıköy'deki mücadelede ev sahibi Fenerbahçe ise doksan dakika boyunca baskılı gözükmesine rağmen girdiği pozisyonlardan gol çıkaramayınca yenilgiye razı oldu. Sarı-lacivertli takım, defansta iyi organize olan ve boş alan bırakmayan Göztepe savunmasını asmayı başaramadı. Fenerbahçe haftaya Trabzon deplasmanına gidecek. Göztepe ise sahasında K.Paşa'yı ağırlayacak.
Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye konuk olduğu bir Süper Lig maçından galip ayrılan Ünal Karaman, "Bizim için önemli bir müsabakaydı. Bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyorduk. İyi hazırlandık. Kazandık. Akıcı oynadık. Doğru çıkışlarla golü bulduk. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.