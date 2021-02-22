Haberler Fenerbahçe Şanlı Göztepe

Şanlı

ile toparlanan ve geçen hafta Başakşehir’i deviren İzmir ekibi, F.Bahçe’yi de yıktı. Ligde 8. galibiyetini alıp 10. sıraya yükseldi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 22:43 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Şanlı Göztepe
Süper Lig'de , 'yi deplasmanda 1-0 yendi. Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın tek golünü 9. dakikada Halil Akbunar attı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Nisan 2000'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti. Dakikalar 8.48'i gösterdiğini fileleri havalandıran Halil Akbunar, bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti. Üst üste 2. kez kazanan Göztepe bu sonuçla puanını 32'ye çıkarıp 10. sıraya yükseldi.

FENERBAHÇE EVİNDE ŞOK OLDU
Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 24 maçın 19'unu kaybeden Göztepe (2G /3B), puan aldığı beş karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Kadıköy'deki mücadelede ev sahibi Fenerbahçe ise doksan dakika boyunca baskılı gözükmesine rağmen girdiği pozisyonlardan gol çıkaramayınca yenilgiye razı oldu. Sarı-lacivertli takım, defansta iyi organize olan ve boş alan bırakmayan Göztepe savunmasını asmayı başaramadı. Fenerbahçe haftaya Trabzon deplasmanına gidecek. Göztepe ise sahasında K.Paşa'yı ağırlayacak.

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye konuk olduğu bir Süper Lig maçından galip ayrılan , "Bizim için önemli bir müsabakaydı. Bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyorduk. İyi hazırlandık. Kazandık. Akıcı oynadık. Doğru çıkışlarla golü bulduk. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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