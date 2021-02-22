Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e flaş serzeniş!

'dan 'e flaş serzeniş!

'in 26. haftasında sahasında 'ye 1-0 mağlup olan 'de futbolculardan, maç içerisinde hakem 'e zaman zaman tepkiler oldu. 'ın kameralara yansıyan sözleri ise gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:42
Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e flaş serzeniş!

'nun sakatlığı 'de sahada defansif açıdan olumsuz sonuçlar doğururken bu bölgede forma giyen ve 'a da ekstra yük bindi. 'ın geçmiş maçlara göre hücum etkinliği daha az oldu.

Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e flaş serzeniş!

"BİZİ MAHVEDİYORSUN"

'nin orta saha oyuncusu , Göztepeli oyuncuların abartılı vakit geçirdiğini iddia ederek 'e tepki gösterdi.

Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e flaş serzeniş!

İlk yarının son dakikalarında Göçek'e "Mahvediyorsun bizi ya!" sözleriyle serzenişte bulundu. 'ın bu sözleri yayıncı kuruluş mikrofonlarından duyuldu.

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