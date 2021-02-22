Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e flaş serzeniş!

Luiz Gustavo'nun sakatlığı Fenerbahçe'de sahada defansif açıdan olumsuz sonuçlar doğururken bu bölgede forma giyen Jose Sosa ve Ozan Tufan'a da ekstra yük bindi. Ozan'ın geçmiş maçlara göre hücum etkinliği daha az oldu.
Luiz Gustavo'nun sakatlığı Fenerbahçe'de sahada defansif açıdan olumsuz sonuçlar doğururken bu bölgede forma giyen Jose Sosa ve Ozan Tufan'a da ekstra yük bindi. Ozan'ın geçmiş maçlara göre hücum etkinliği daha az oldu.
"BİZİ MAHVEDİYORSUN"
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Göztepeli oyuncuların abartılı vakit geçirdiğini iddia ederek Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.
İlk yarının son dakikalarında Ozan Tufan Göçek'e "Mahvediyorsun bizi ya!" sözleriyle serzenişte bulundu. Ozan'ın bu sözleri yayıncı kuruluş mikrofonlarından duyuldu.