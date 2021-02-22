Ömer Üründül Fenerbahçe'nin forvet hattını eleştirdi!

Mesut transfer edildiğinde şöyle bir görüş paylaştım; 10 ay futboldan uzak kalmışsan, fizik olarak iyi duruma gelmen çok zaman alır. Ayrıca takımda Mesut'un yetenekleri için fırsat verecek bir forvet tipi de yok. İşte bu da dün gece ortaya çıktı.

Sonuçta F.Bahçe, öyle bir yara aldı ki fikstür zorluğu ve takımın olumsuz gidişatına baktığımızda bu kayıp pek onarılacak gibi görünmüyor. Erol Bulut o kadar teknik adam yanlışları yapıyor ki, hangisini anlatalım? Oyuncu değişiklikleri hatalı. Artık oksijeni bitmiş Mesut varken takımın en savaşçısı ve hırslısı Caner'i çıkardı.