Ömer Üründül Fenerbahçe'nin forvet hattını eleştirdi!

ÖMER ÜRÜNDÜL - HAKLILIĞIM BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin tek kale oynadığı bir ilk yarı izledik. Ancak ofansif girişimler alışılmış biçimde plansız, programsız ve etkisizdi. Baskıda üretkenlik şansı duran toplara, karambollere ve Caner'in kavisli ortalarına kalmıştı. Hücumlarda riskli anlayış, aşırı acelecilik oyun düzeni oturmayan bir takımda büyük handikap teşkil eder.
9. dakikada bir takım 50 metre genişlikte yakalanıp, bir kontratak golü yemez. Bunun hiçbir teknik mazereti olamaz. F.Bahçe yoğun baskısına ikinci yarıda artırarak devam etti ama kapalı savunmayı açacak hiçbir varyasyon yapılamadı.
F.Bahçe ile ilgili analizlerimdeki haklılığım dün gece bir kere daha ortaya çıktı. F.Bahçe'nin santrforu yok diye defalarca vurguladım. Thiam, Valencia, Samatta ve Cisse'den gram fayda yok. Hepsi fiziki açıdan tükenmiş oyuncular.