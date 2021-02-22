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Islam Slimani'den için şoke eden sözler! "Kariyerimin en kötü..."

'de son dakika haberi... Bir dönem sarı lacivertlilerde forma giyen Cezayirli yıldız Islam Slimani, BBC Sports'a  konuştu. Golcü futbolcu, konuşmasının bir bölümünde Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlattı. Slimani, Fenerbahçe için "Kariyerimin en kötü hatırası" dedi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:55
Islam Slimani'den Fenerbahçe için şoke eden sözler! "Kariyerimin en kötü..."

Bir dönem forması giyen ve sezon başında Lyon'a transfer olan Cezayirli golcü Islam Slimani, sarı lacivertlilerde yaşadıklarını anlattı.

BBC Sports'a konuşan Slimani, Fenerbahçe için "Kariyerimin en kötü hatırası." yorumunda bulundu. Öte yandan Benzia ile beraber kadro dışı kaldığı günleri anlattı.

Slimani, yaptığı açıklamada, "2018 yazında Türk takımı Fenerbahçe'ye geldiğimde her şey yolundaydı ve iyi gidiyordu. Ama birdenbire hocanın (Ersun Yanal) kadro dışı kararı ile karşılaştım. Vatandaşım Yassine Benzia ile beraber ikna edici olmayan bir sebeple takım dışında bırakıldım. Bize 'Kiralık oyuncularsınız ve varlığınız geçici' imasında bulunuldu. Açıkası Fenerbahçe'de futbol oynamak kariyerimin en kötü anısı." dedi.

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