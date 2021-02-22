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'nin 'Sarı-Kırmızı' kabusu!

'de 'ye yenilerek zirve yarışında ağır yara alan ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon evinde mağlup olduğu , ve Göztepe'nin forma renkleri dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:23
Fenerbahçe'nin 'Sarı-Kırmızı' kabusu!

'in 26'ncı haftasında evinde 'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan bu sezon evinde 5'inci kez yenildi.

Zirve yarışında Göztepe engelini geçemeyen Sarı-lacivertli takımda dikkat çeken bir husus da Kadiköy'de aldığı 5 mağlubiyetin 3'ünün sarı-kırmızılı rakiplerinden olması. Fenerbahçe 'de 'a 3-0, ve Göztepe'ye ise 1-0 yenildi.

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Bu sezon sahasında beşinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe, toplam 6 kez yenildi. Sarı-lacivertli takım tarihinde bir sezondaki en yüksek yenilgi sayısını tekrarladı. Sarı-lacivertli takım /69, 1987/88 ve 1992/93 sezonlarında evinde beşer mağlubiyet almıştı.

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