Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor! Dünya devleri...

Geçen sezonun son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında Emre Belözoğlu'nun kaptanlık pazubandını taktığı ancak Belözoğlu'nun daha sonra konuyla ilgili olarak "En büyük pişmanlığım onun en genç kaptan olarak tarihe geçecek olması..." dediği Ömer Faruk konusunda Fenerbahçe yönetimi sözleşme uzatmak istiyor.