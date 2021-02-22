Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor! Dünya devleri...

Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.
Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.
Yaz transfer döneminde ve devre arasında 22 transfer yapan sarı-lacivertliler, uzun lig maratonunda bol rotasyonlu ve geniş bir kadro kurdu.
Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluğa çıkarken, sarı-lacivertli takım bir yandan da transfer çalışmalarına erken başladı.