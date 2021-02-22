Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor! Dünya devleri...

Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor! Dünya devleri...

'de şampiyon olmak isteyen 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde genç futbolcuyla dünya devleri ilgileniyor. İşte tüm detaylar ve transfere dair gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri () | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:28
Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor! Dünya devleri...

Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan , bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor! Dünya devleri...

Yaz transfer döneminde ve devre arasında 22 transfer yapan sarı-lacivertliler, uzun lig maratonunda bol rotasyonlu ve geniş bir kadro kurdu.

Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor! Dünya devleri...

'de tüm hesaplar şampiyonluğa çıkarken, sarı-lacivertli takım bir yandan da transfer çalışmalarına erken başladı.

Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor! Dünya devleri...

Sarı lacivertlilerin, takımdan ayrılması beklenen, hatta bu yüzden kadro dışı bırakılan Ömer Faruk Beyaz konusunda yeni bir hamlede bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor! Dünya devleri...

Nicolo Schira'nın haberine göre; Kanarya, Ömer Faruk Beyaz konusunda fikir değiştirdi ve genç oyuncuyla sözleşme uzatmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor! Dünya devleri...

Geçen sezonun son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında Emre Belözoğlu'nun kaptanlık pazubandını taktığı ancak Belözoğlu'nun daha sonra konuyla ilgili olarak "En büyük pişmanlığım onun en genç kaptan olarak tarihe geçecek olması..." dediği Ömer Faruk konusunda yönetimi sözleşme uzatmak istiyor.

Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor! Dünya devleri...

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Daha önce yönetimden daha fazla oynama garantisi istediği de iddia edilen 17 yaşındaki orta saha ile dünya devleri Dortmund, Liverpool, Manchester United ve Stuttgart ilgileniyor.

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