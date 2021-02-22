Fenerbahçeli eski yıldızdan olay sözler! "Soyunma odasında..."

Fenerbahçe'nin iç saha performansı performansı, çok alışık olduğumuz bir performans değil. Kadıköy'de genelde Fenerbahçe baskın oyununu, hükmettiği maçları, kötü oynasa da çıkardığı 3 puanlara seneler içerisinde şahitlik etmiştik. Bu sene biraz öyle olmadı. Bu sene içeride kaybedilen 5 maç var. Lig tarihinde daha önceden var mı, bilmiyorum ama yarışa çok etki edecek.
Fenerbahçe'de bu haftaya kadar işler biraz skorlar üzerinden, yarışa tutunabilmek üzerinden, kötü oyun olsa bile kazanarak yarışta kalma üzerinden okundu. Oyunu eleştirirken de biz tepkiler aldık. Kah eksikler denildi, kah başka etmenler devreye girdi.
Fenerbahçe'nin yeteri kadar da eleştirildiğini düşünmüyorum ben. Fenerbahçe'de ne zaman 'oyun' desek, 'dışarıda çok oyuncu var' dendi. Yeni transferler vs. Bugün bakalım? Bir tek Gustavo dışarıda eksik olarak. Bir de İrfan Can var ama onun performansını Fenerbahçe'de hiç görmedik. Hiç oynamamıştı. Yeni transferdi. 1 oyuncu. Pelkas'ı da, Gökhan'ı da, Mesut'u da geldi. Herkes içeride.