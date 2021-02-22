Fenerbahçeli eski yıldızdan olay sözler! "Soyunma odasında..."

Maça dair teknik taktik çok fazla şey söyleyebiliriz. Çok basit. Göztepe'nin ne oynadığını biliyoruz. Bir Halil tehdidi var. Önlem alırsın. Maç 0-0 biter. 'Açamadım' dersin, anlarım. Ona da önlem almadın. 'Fenerbahçe çok hücum yaptı, çok pozisyon üretti, kalesinde tehlike gördü' Böyle bir maç olmadı. 'Fenerbahçe hücum yapamadı, kalesinde pozisyon vermedi' Böyle bir maç da olmadı. Ne öne oynamışsın, ne de defansif anlamda doğru işleri yapmışsın. Sahada bir yanlışlık var.

İşin kötü tarafı. İçeride 1-0 mağlupsun. 9. dakikada golü yedin. 6 dakika uzatma verilmiş. Golü yedikten sonra neredeyse bir 90 dakika daha var. Orada da değişmek adına, isyan ve oyunun gelişimi adına içeriden beklemem ben bunu, golü yediğim dakika kenara bakarım. 45'te soyunma odasında hoca ne diyecek ne yapacak, nasıl dokunacak bakarım. Bir şey iyi gitmiyor sahada. Oyuncu anladı. İlk 45'te şöyle oynamadın. Atak devamlılığı, pozisyonlar, o kaçar, bu kaçar oynamadın. Girdin içeri hocaya baktın. Ben TV'de izliyorum, kimse kusura bakmasın Erol Hoca da sahanın kenarından izliyor. İçeriden memnun çıktı, dokunmadan çıktı.