Fenerbahçe'de 28 yıl sonra kabus!

Şampiyonluk yarışında Göztepe'ye yenilerek ağır bir darbe alan Fenerbahçe, en büyük darbeyi Kadıköy'de yedi. Deplasmanda sadece Gaziantep FK'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, iç sahada ise tam tersi bir görüntü sergiledi.



Kadıköy, kalesi olarak bilinen Fenerbahçe, daha sezon sona ermeden 1992-93'ten sonra 28 yıl aranın ardından 5 yenilgiyle en fazla maç kaybettiği sezona imza attı. Ezeli rakibi Galatasaray'a yenildikten sonra Göztepe'ye de Kadıköy'de boyun eğen ve üst üste 2 mağlubiyet alan Sarı Kanarya, sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Kadıköy'de daha sezon bitmeden 17 puan yitiren Fenerbahçe, taraftarlarını kahretti.