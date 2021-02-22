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'de 28 yıl sonra kabus!

, daha sezon sona ermeden 1992-93’ten sonra 28 yıl aranın ardından ’de 5 yenilgiyle en fazla maç kaybettiği sezonuna imza atıp taraftarını kahretti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 23:21 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de 28 yıl sonra kabus!

Şampiyonluk yarışında 'ye yenilerek ağır bir darbe alan , en büyük darbeyi 'de yedi. Deplasmanda sadece 'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, iç sahada ise tam tersi bir görüntü sergiledi.

Kadıköy, kalesi olarak bilinen Fenerbahçe, daha sezon sona ermeden 1992-93'ten sonra 28 yıl aranın ardından 5 yenilgiyle en fazla maç kaybettiği sezona imza attı. Ezeli rakibi 'a yenildikten sonra Göztepe'ye de Kadıköy'de boyun eğen ve üst üste 2 mağlubiyet alan , sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Kadıköy'de daha sezon bitmeden 17 puan yitiren Fenerbahçe, taraftarlarını kahretti.

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