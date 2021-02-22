Fenerbahçe taraftarı faturayı Erol Bulut'a kesti!

Yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de dün akşam alınan yenilgi taraftarı isyan ettirdi. Sezon içinde birçok kez hedefteki adam olan teknik direktör Erol Bulut, Göztepe karşılaşmasının ardından ağır eleştirilere maruz kaldı. Sosyal medyada ayaklanan 12. adam, genç hoca için binlerce yorumda bulunurken, istifa çağrısında bulundu. Taraftar, takıma beklenen futbolu oynatamadığı için tepki çeken Erol Bulut'un dışında yönetimi de topa tuttu.



BULUT: TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Maçın ardından bir hayli üzgün olan Bulut ise şu sözleri sarfetti: "Kazanmamız gereken bir maçtı. İstemediğimiz bir kayıp oldu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Bunun başlangıcını gelecek hafta Trabzonspor'a karşı yapmalıyız. Oynadığımız futbola baktığımızda istatistiklerde üstün gözükmek hiçbir anlam ifade etmiyor. Rakibimiz golden sonra iyi kapandı. Zeminin de bozuk oluşu oynamak istediğimiz futbolu engellemiş oldu."



'HALI SAHA GOLÜ!'

Sarı-lacivertliler, savunmacılarıyla birlikte hücuma çıktığı 9. dakikada Göztepe'nin bulduğu gole engel olamadı. Kontraatakla Fenerbahçe ceza alanına giren Halil'e karşı yalnızca Caner savunmada kalırken, kaleci Altay da hatalı bir çıkış yaptı. Golün ardından sosyal medyada ağır eleştiriler vardı, "Halı saha golü yedik", "Böyle amatörce gol yenilmez" yorumları yapıldı.



DURAN TOPLAR BARAJDA!

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri olan duran toplar, dün akşam işe yaramadı. Kaleye yakın bölgelerden kazanılan serbest vuruşlarda; Mesut Özil, Valencia ve Caner Erkin topun başına geçen isimlerdi. Bu 3 yıldızın da şutlarında top barajlara takıldı.