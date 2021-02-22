Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

Fenerbahçe, bu sezon toplamda 5. kez kendi sahasında maç kaybetti. İlk olarak Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe; Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Galatasaray ve son olarak Göztepe'ye Kadıköy'de mağlup oldu.