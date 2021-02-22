Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

- maçı sonrası flaş detay! de onlara uydu

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda ağırladığı 'ye 1-0 mağlup oldu ve zirve yarışında büyük bir yara aldı. Fenerbahçeli futbolcular ile teknik heyet maç sonrası eleştirilere maruz kalırken, de bunlardan payını alan isimlerden oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:27 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:28
Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da devre arasının en büyük transferleri arasında yer alan , dün akşam 'nin kötü oyununa uydu.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

Karagümrük maçından sonra dün akşam ikinci kez ilk 11'de başlayan , 7 orta yaptı. Bu ortaların 5'i rakibe gitti.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

Maçın son anlarında fizik olarak yorgun olduğu gözlenen 'in oyundan alınmaması eleştirildi.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

'nin yıldızı , Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de üçüncü maçına çıktı. İlk kez Hatay'daki maçta süre alan Özil, Kadıköy'deki ilk sınavını ise Galatasaray karşısında verdi.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

Sonradan oyuna giren 'in bir asisti VAR'dan döndü. bu maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

Daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk eden 'de yine sonradan oyuna girdi.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

Bu maçın normal süresi 1-1 biterken Lemos'un atılmasıyla 10 kişi kalan , Harun'un hatasıyla golü yedi ve maç 2-1 bitti.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

, Karagümrük maçına ilk 11'de çıktı ve sergilediği performansla galibeyetin mimarlarından oldu.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

Dün akşam karşısında üçüncü kez Kadıköy'de sahaya çıkan bu maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

, bu sezon toplamda 5. kez kendi sahasında maç kaybetti. İlk olarak Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe; Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Galatasaray ve son olarak 'ye Kadıköy'de mağlup oldu.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası flaş detay! Mesut Özil de onlara uydu

MESUT ÖZİL DE KÖTÜ OYUNA UYDU!

Sadece 'nin değil Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birisi olan de dün akşam takımın kötü futboluna ayak uydurdu. (Sabah)

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