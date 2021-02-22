Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyi yorumladı. İşte Kapsal'ın sözleri...
Futbolda kazanırsa takım kazanır, kaybederse bireyler kaybeder, bireylere yüklenilir. Şampiyonluğa oynayan büyük bir takım, 25. maçını oynamış. Kötü oynarsın, oyunu erteledim ama 3 puanı aldım dersin. Fenerbahçe, 25 maçın 20'sinde oyunu erteleyip skoru aldıysa, burada zaten yanlışlık var, demek ki büyük takım oyunu değil.
Antrenör bazen 'Topu rakibe verdik, bize yakışmıyor' demez, sahaya çıkıp, sonucu alır ama Fenerbahçe sezonu böyle getirdi. Fenerbahçe'de oyuncular saha içinde ne oynadığını bilmiyor. En büyük sıkıntı Fenerbahçe'de, 1-0 geriye düştüğünde bunu oynamayı bilmiyor.