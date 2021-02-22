Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

'in 26. haftasında sahasında 'ye 1-0 mağlup olan 'de eleştiri okları teknik direktör 'a çevrildi. yorumcusu da genç teknik adam ile ilgili flaş ifadeler kullandı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 08:57
Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

yorumcusu , 'nin karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyi yorumladı. İşte Kapsal'ın sözleri...

Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

Futbolda kazanırsa takım kazanır, kaybederse bireyler kaybeder, bireylere yüklenilir. Şampiyonluğa oynayan büyük bir takım, 25. maçını oynamış. Kötü oynarsın, oyunu erteledim ama 3 puanı aldım dersin. , 25 maçın 20'sinde oyunu erteleyip skoru aldıysa, burada zaten yanlışlık var, demek ki büyük takım oyunu değil.

Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

Antrenör bazen 'Topu rakibe verdik, bize yakışmıyor' demez, sahaya çıkıp, sonucu alır ama sezonu böyle getirdi. Fenerbahçe'de oyuncular saha içinde ne oynadığını bilmiyor. En büyük sıkıntı Fenerbahçe'de, 1-0 geriye düştüğünde bunu oynamayı bilmiyor.

Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

'u alıyorsun, Mesut oynatan bir oyuncudur, bununla ilgili hiçbir plan yok. Takım senkronize olamıyor, birlikte olamıyor, ben diye hareket ediyorlar.

Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

'i takımın abisi diye getiriyorsun, dışarıdan jest mimikler. Sen olarak buna ceza vermiyorsun, saha içine bu yansıyor. Bakıyorsun Caner oyuncudan yüksek, gol yenir yenmez ellerini açıyor, ihaleyi birilerine vermeye çalışıyor, en büyük hata onun halbuki. İzleyenlere bende hata yok diyor.

Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

takım olarak hareket etmeyince, saha içinde savaşmayan, tutkusuz, isyan etmeyen bir görüntü oluyor. Bir büyük takım baskısız oyuna başlar mı? Fenerbahçe takımı baskı yapmaz mı?

Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

'yi 86'da alıyorsun, 'ı öne atıyorsun. Hep doğaçlama oyun. Sezon bşaından beri puan alıyordu, evet, skor ama bugün bakıyorsun, derinlemesine bir savunmada ne olduğunu bilmiyor.

Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

Oyun düzeni yok, düzensizlik hat safhada. Ne oynadığını oyuncular da bilmiyor. Saha içinde bir kurgu yok. Çözümlenmiş bir oyunla sahaya çıkarsın, parçadan bütüne geçirirsin. 'de parçadan bütüne geçen hiçbir oyun yok.

Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

'Geriye düşersek ne yapacağız' diye bir düşünce de yok. Ndiaye en fazla gol atan oyuncu, top rakipteyken solda oynadı. Derinlemesine bir savunma da avantajına geldi.

Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

Devre arası transferinde de konuştuk, İrfan Can Kahveci'yi al ama senin oyunu kurabilecğein, becerisi, üretkenliği olan bir oyuncun yok. Sen demek ki santrfor alacaksın, İrfan Can Kahveci'yi değil. Transfer ihtiyaca yapılır, doğru transfer yapılır. Rakipler ihtiyaca göre transferler yaptı ve sonuçları da ortada.

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