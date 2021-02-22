Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu alacağına..."

Devre arası transferinde de konuştuk, İrfan Can Kahveci'yi al ama senin oyunu kurabilecğein, becerisi, üretkenliği olan bir oyuncun yok. Sen demek ki santrfor alacaksın, İrfan Can Kahveci'yi değil. Transfer ihtiyaca yapılır, doğru transfer yapılır. Rakipler ihtiyaca göre transferler yaptı ve sonuçları da ortada.