Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Sana ne Erol sen sahaya bak"

'dan olay sözler! "Sana ne Erol sen sahaya bak"

'in 26. haftasında sahasında 'ye 1-0 mağlup olarak şok yaşadı. Yazarı yazısında karşılaşmayı değerlendirdi ve sarı-lacivertli takımın teknik direktörü 'a eleştiride bulundu. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 00:33
Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Sana ne Erol sen sahaya bak"

Kadıköy'de 'ye 1-0 mağlup olan şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. 3 puan kaybının yanı sıra oynanan futbol da beklentileri karşılayamadı. Yazarı mücadeleyi değerlendirdi ve teknik direktör 'a eleştiride bulundu. İşte o yazı...

"Maçın başlamasına yarım saat kala televizyonda Erol Bulut, moderatör 'dan sözüm ona hesap soruyor. Neymiş efendim, geçen hafta Ademi ile ilgili söylediği sözlerde neyi kast etmiş! Sana ne Erol! Kafanı bunlara, konsantrasyonunu böyle işlere harcayacağına takımını yönet. Liderin belki 3 puan gerisindesin ama haftalardır oynattığın futbol rezalet. Daha golcün belli değil. ile başlıyorsun, çıkartıyorsun Samatta'yı alamıyorsun. Sonra 'yı çıkartıp Samatta'yı alıyorsun, en sonunda da ile sözüm ona yığınak yapıyorsun. Bu takımı hazırlayamamışsın."


"Zaten haftalardır kazansan bile takımın iyi oynamıyor. Üstelik sen nasıl hocasın, rakibin en hızlı adamı belli ki , kornerde daha 9. dakikada rakibin en hızlı adamına bire bir yakalanmak var mı? Plaj futbolunda bile teknik direktörler daha korner atılmadan riskli durumu fark eder, oyuncuları bağırarak uyarırlar. Daha 9. dakikada acemice gol yediler. Zaten Altay 'faul yapıp atılayım mı, atılmayayım mı' diye düşünürken Göztepeli Halil uçtu gitti. Maça bakın, Fenerbahçe'nin 'ah-oh' dedirtecek kaç pozisyonu var? Bence yok. Ama Göztepe'nin en az 1-2 tane daha çok önemli gol pozisyonu var. Eee, şimdi istediğin oyuncuyu aldılar, yönetim fedakârlık yaptı ama sen sahada ne oyuncular üzerinde hakimiyet ne de taktik disiplini sağlayabildin. Puan farkı 3 ama aslında ikili averaj 'da olduğu için dört. Peki bak bakalım 3 büyüğün oynadığı futbola, en kötü hanginiz?"

"Sonuçta hiç beklenmeyen bir mağlubiyet 'yi hem puan hem de inanç açısından büyük sıkıntıya soktu. Hem hocayı kutluyoruz hem de ufak tefek bazı hatalarına rağmen olabildiğince objektif maç yönetmeye çalışan hakem Hüseyin Göçek'i."

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