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'nin zemini olay oldu! Taraftardan tepkisi

'in 26. haftasında 'nin 'yi ağırladığı maçta 'nun zemini olay oldu. Belli başlı yerlerde buzlanmalar dikkat çekerken sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 18:33
Fenerbahçe'nin zemini olay oldu! Taraftardan Mesut Özil tepkisi

'nin sahasında 'yi konuk ettiği maçta zemini büyük tepki topladı. Bir süredir 'da soğuk hava ve kar yağışının etkisini göstermesi, 'ndaki zemini olumsuz etkiledi. Sahada yer yer buzlanmalar dikkat çekti ve sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan zeminin son halini eleştirdi.

"MESUT ÖZİL'İ BU ZEMİNDE OYNATMAK..."
Sarı-lacivertli taraftarlar, "Dünya yıldızı 'i transfer edip bu zeminde oynatmak Fenerbahçe'ye yakışmıyor" gibi söylemlerle tepki gösterdi.

İşte Göztepe maçı öncesi Kadıköy'deki saha zemini...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır



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