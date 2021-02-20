Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı

Son dakika spor haberi: 'ı andı

Son dakika spor haberi... , eski başkanlarından 'ın vefatının 12. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:27
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş eski başkanlarımızdan 'ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'da 1 Temmuz 1930'da dünyaya gelen Mehmet Emin Cankurtaran, Fenerbahçe Kulübünde 1974-1976 yıllarında başkanlık görevi yürüttü. Sarı-lacivertliler, Cankurtaran döneminde 1974-1975 sezonunda Brezilyalı teknik direktör yönetiminde futbolda şampiyon oldu.

Mehmet Emin Cankurtaran, 20 Şubat 2009'da 78 yaşında hayatını kaybetti.

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