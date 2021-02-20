Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi'ye sürpriz transfer telefonu!

'dan 'ye sürpriz transfer telefonu!

'nin transferlerinde büyük rol oynayan sportif direktör 'dan flaş bir hamle geldi. Transfer için düğmeye basan 41 yaşındaki futbol adamı sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belözoğlu, ’da zor günler geçiren ’yi aradı. İşte yapılan görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 00:16 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:43
Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi'ye sürpriz transfer telefonu!

Sportif Direktörü önceki gün, İtalya Serie A'da forması giyen sarı-lacivertli ekibin eski golcüsü ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi'ye sürpriz transfer telefonu!

41 yaşındaki futbol adamının, Kosovalı golcüyle gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi'ye sürpriz transfer telefonu!

SON DURUMUNU SORDU!
Takvim'in haberine göre, Belözoğlu, Vedat'a takımdaki son durumunu sordu ve "'dan ayrılırsan kapımız sana açık" ifadesini kullandı. Lazio sezon sonunda Vedat'ı kiralama kararı alırsa Fener devreye girecek.

Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi'ye sürpriz transfer telefonu!

İTALYA'DA UYUM SORUNU YAŞADI
sezon başında 18.5 milyon euro karşılığında 'yi 'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar bekleneni veremedi.

Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi'ye sürpriz transfer telefonu!

BAŞKAN KOÇ DA AÇIK KAPI BIRAKTI
İtalyan basını geçtiğimiz günlerde, 'nun sezon sonunda Vedat ile yollarını ayırabileceğini yazmıştı. Başkanı Ali Koç da bir açıklamasında Vedat için açık kapı bırakmıştı.

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