Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi'ye sürpriz transfer telefonu!

İTALYA'DA UYUM SORUNU YAŞADI

Fenerbahçe sezon başında 18.5 milyon euro karşılığında Vedat Muriq'yi Lazio'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar bekleneni veremedi.



