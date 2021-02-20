Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi'ye sürpriz transfer telefonu!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün, İtalya Serie A'da Lazio forması giyen sarı-lacivertli ekibin eski golcüsü Vedat Muriqi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün, İtalya Serie A'da Lazio forması giyen sarı-lacivertli ekibin eski golcüsü Vedat Muriqi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
41 yaşındaki futbol adamının, Kosovalı golcüyle gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detayları ortaya çıktı.
SON DURUMUNU SORDU!
Takvim'in haberine göre, Belözoğlu, Vedat'a takımdaki son durumunu sordu ve "Lazio'dan ayrılırsan kapımız sana açık" ifadesini kullandı. Lazio sezon sonunda Vedat'ı kiralama kararı alırsa Fener devreye girecek.