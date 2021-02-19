Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü! Gustavo, Novak ve İrfan Can Kahveci...

Son dakika spor haberleri: maçı hazırlıklarını sürdürdü! , ve ...

, 'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde , ve 'nin bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 18:07
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü! Gustavo, Novak ve İrfan Can Kahveci...

'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü 'yi konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Pasın ardından çift kale maçla sürdürülen idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

, ve 'nin bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



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