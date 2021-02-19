Osayi'den Fenerbahçe transferi açıklaması: Verdiğim en doğru karar

"TEMPO DÜŞÜK AMA..."
Final pasları ve gol atma pozisyonlarında gelişebilirim. Hız ve dripling konusunda iyiyim ama izleyenler daha fazla gol atıp pozisyona girmenizi beklerler. Bunları geliştirdikçe kulübün de kazanımı olacaktır. İlk günden bu yana en doğru kararı verdiğime inanıyorum. Maçlardaki mücadeleleri gördükten sonra fiziğe dayalı bir lig olduğunu gördüm. Championship'e göre tempo daha yavaş ama oyuncular daha teknik. Galatasaray maçından sonra insanların gerginliği, kızgınlığı ve öfkesini gördüm. Türkiye'de futbol tutkusunu çok daha iyi gördüm.
12. ADAM ÇOK ÇILGIN
Mesut Özil çok önemli bir oyuncu. Onun geldiğini duyunca buraya gelme konusunda doğru kararı verdiğimi anladım. İdmanlarda ondan çok şey öğreniyorum. 2-3 hafta içinde bile ondan çok şey öğrendim. Futbolcu için baskı her zaman var. Bu baskıyı kendime güven kazandırmak için kullanıyorum. Taraftarların hissettirdiği şeyler bana olumlu yönler katıyor. Taraftarlarımız çok çılgınlar. İngiltere'deki Türk arkadaşlarım da bana Fenerbahçe taraftarının ne kadar çılgın olduğunu söylemişti ama yakından gördüğümde çok daha iyi anladım.
MANCHESTER'IN BENİ İSTEDİĞİ DOĞRU
Geçmiş yıllarda Manchester United'dan transfer tekliği aldığını doğrulayan Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, "16 yaşındayken Manchester United scout aracılığıyla beni istedi. Ancak Blackpool'a gitme kararı aldım. Bu karar verdiğim en doğru karardı. Ben o dönem ailemle konuştuğumda oynayıp kendimi geliştirebileceğim bir takıma gitmem gerektiği fikrinde birleştik. Bu şekilde doğru kararları vermeye çalışıyorum.
"DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLİRİM"
Kendisine hedefleri konusunda limit koymadığını söyleyen Osayi, "Kişisel olarak amacım kendimi geliştirmek. Son iki yıla baktığımız zaman en iyi sezonlarımı geçirdim. Kendimi geliştirdiğim sürece en iyi yere geleceğim. Bu Fenerbahçe'de de olur başka bir yerde de. Kendimi doğru geliştirirsem dünyanın en iyi kanat oyuncularından olabilirim" dedi.