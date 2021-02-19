Kadıköy'de gösteri zamanı! Fenerbahçe'nin liderlik planı

Teknik direktör Erol Bulut, öğrencileri ile yaptığı toplantıda önceliğin her zaman olduğu gibi 3 puan olduğunu vurgularken, bol gol ve güzel futbolla taraftarın beklentilerine de yanıt vermelerini istedi.



"ZIRVEYE YÜKSELME PLANI "

Öte yandan Beşiktaş'ın haftayı 'bay' geçecek olması nedeniyle liderlik planları yapılıyor. Galatasaray'ın zorlu Alanyaspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde iki rakibiyle arasında sadece averaj farkı olan Fenerbahçe'ye Göztepe'yi yenmesi zirvenin yeni sahibi olması için yeterli olacak. Hedef, pazar günü Kadıköy'de bunu gerçekleştirip, Trabzonspor deplasmanına lider olmanın moraliyle gitmek.



ŞUTÖR KANARYA

Sarı-lacivertliler 25. haftası geride kalan ligin en şutör takımları arasında yer aldı. Maç başına 11.2 şut çeken Fenerbahçe, bunların 5.4'ünde isabet yakaladı. Pas yüzdesinde de yüzde 82'lik isabet oranı sağlandı. İkili mücadele kazanma oranı maç başına yüzde 50.3 olan Kanarya, maç başına 6.2 korner kullandı.



SAKATLAR AYRI ÇALIŞTI

Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci dün de takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Gustavo, Göztepe maçında da yok. İrfan Can'ın da riske edilmeyip Trabzon derbisine saklanması bekleniyor. Novak'ın durumu ise yarın kesinleşecek.



MESAİYE DEVAM

Göztepe maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı. Daha sonra ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.