Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de gösteri zamanı! Fenerbahçe'nin liderlik planı

'de gösteri zamanı! 'nin liderlik planı

'in 21 takıma yükselmesiyle artan maç trafiğinde sarı-lacivertliler uzun süre sonra ilk kez bir hafta dinlenme fırsatı buldu. Oyuncular kendilerini deşarj ederken, karşısında bu durumun sahaya da olumlu yansıması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 00:31 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Kadıköy'de gösteri zamanı! Fenerbahçe'nin liderlik planı

Teknik direktör , öğrencileri ile yaptığı toplantıda önceliğin her zaman olduğu gibi 3 puan olduğunu vurgularken, bol gol ve güzel futbolla taraftarın beklentilerine de yanıt vermelerini istedi.

"ZIRVEYE YÜKSELME PLANI "
Öte yandan 'ın haftayı 'bay' geçecek olması nedeniyle liderlik planları yapılıyor. 'ın zorlu deplasmanında puan kaybetmesi halinde iki rakibiyle arasında sadece averaj farkı olan 'ye 'yi yenmesi zirvenin yeni sahibi olması için yeterli olacak. Hedef, pazar günü 'de bunu gerçekleştirip, deplasmanına lider olmanın moraliyle gitmek.


ŞUTÖR KANARYA
Sarı-lacivertliler 25. haftası geride kalan ligin en şutör takımları arasında yer aldı. Maç başına 11.2 şut çeken Fenerbahçe, bunların 5.4'ünde isabet yakaladı. Pas yüzdesinde de yüzde 82'lik isabet oranı sağlandı. İkili mücadele kazanma oranı maç başına yüzde 50.3 olan Kanarya, maç başına 6.2 korner kullandı.

SAKATLAR AYRI ÇALIŞTI
Sakatlıkları devam eden , ve dün de takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Gustavo, Göztepe maçında da yok. 'ın da riske edilmeyip derbisine saklanması bekleniyor. Novak'ın durumu ise yarın kesinleşecek.


MESAİYE DEVAM
Göztepe maçının hazırlıklarına devam edildi. 'nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı. Daha sonra ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

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