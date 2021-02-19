Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sezon sonu bombası: Cengiz Ünder

'den sezon sonu bombası:

ve transferleriyle taraftarlarını mutlu eden sarı lacivertli ekibin sıradaki bombası başka bir yıldız isim: . ekibi 'de kiralık olarak forma giyen Cengiz için devreye girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 00:51 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den sezon sonu bombası: Cengiz Ünder

'den eski takım arkadaşı 'yi 'ye getirmeyi başaran şimdi de 'in peşine düştü. Belözoğlu, kiralık oynadığı 'da forma şansı bulamayan Cengiz için kulübüyle temasa geçti ve 23 yaşındaki futbolcuya şimdiden talip olduklarını bildirdi.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Öte yandan, 'nin 11 maçta sadece 2 kez sonradan oyuna giren Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı basınında ortaya atılan iddialar arasında.

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