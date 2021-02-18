Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel: Beni buraya getiren Emre Belözoğlu'dur

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel düzenlenen basın toplantısında konuştu. Genç kanat oyuncusu, sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin dikkat çeken detaylar da verdi. Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye gelmesinde etkili olan ismin sportif direktör Emre Belözoğlu olduğunu söyledi.

Osayi-Samuel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu zamana kadar kendi adıma her şey iyi geçti. Beni buraya Emre Belözoğlu'nun sözleri getirdi. Emre Belözoğlu'nun transferimde büyük katkısı oldu. Fenerbahçe'de kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Taraftarlar, sizden gol atmak ve gol pozisyonu yaratmanızı beklerler, bu özelliklerimi geliştirmek istiyorum.

"GALATASARAY MAÇINDAN SONRA..."

Daha önce de Süper Lig'i izlemiştim. Süper Lig fiziksel olarak oynanan bir lig, Championship'ten fizik olarak çok farklı ve teknik isteyen bir lig. Burası Championship'e göre daha teknik ama tempo olarak biraz daha yavaş. Buradaki insanların tutkusu çok yüksek. Özellikle Galatasaray maçından sonra insanların gerginliği, kızgınlığı buradaki tutkuyu çok daha fazla ortaya çıkardı.

"MESUT ÖZİL'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM"

Mesut Özil'in buraya gelmesi Fenerbahçe'ye neden geldiğimi gösteriyor. Genç bir oyuncuyum ve ondan öğreneceğim çok şey var. Mesut Özil'den sahada birçok şey öğreniyorum.

"GELMEDEN ÖNCE ÇOK MESAJ ALDIM"

Baskı her zaman vardır. Ben kendime güven kazanmak için bu baskıyı kullanmaya çalışıyorum. Kendimi, onların beklentilerini karşılamak adına göstermek istiyorum. Taraftarlardan çok mesaj aldım buraya gelmeden önce. Bu bana güven veren ve kendimi iyi hissettiren mesajlardı. İngiltere'de Türk arkadaşlarım, bana Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu anlatmışlardı. Hedefim taraftarın beklentisini karşılamak.