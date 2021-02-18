Spor Toto Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda kadrosunu birçok isimle güçlendiren Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'dan beklediği performansı alamayan sarı-lacivertliler, Porto'nun yıldız golcüsü Moussa Marega'yı gündemine almıştı.
Portekiz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Malili santrforla ilk teması 3 hafta kuran Fenerbahçe yönetimi, yıldız ismin menajeriyle görüşmüş ve teklifini iletmişti.