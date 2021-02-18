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Son dakika spor haberleri: 'den yeni hamlesi! İşte görüşme tarihi

'de gözünü şampiyonluğa diken , gelecek sezonun da kadro planlamasına başladı. Hayal kırıklığı yaratan Samatta'nın yerine santrfor transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 3 hafta önce görüştüğü 'nun yıldızı için yeni bir hamle yapma kararı aldı. İşte Fenerbahçe'nin planı... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:52 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:01
Fenerbahçe'den yeni Marega hamlesi! İşte görüşme tarihi

'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda kadrosunu birçok isimle güçlendiren , gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Fenerbahçe'den yeni Marega hamlesi! İşte görüşme tarihi

Büyük umutlarla kadrosuna kattığı 'dan beklediği performansı alamayan sarı-lacivertliler, 'nun yıldız golcüsü 'yı gündemine almıştı.

Fenerbahçe'den yeni Marega hamlesi! İşte görüşme tarihi

ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Malili santrforla ilk teması 3 hafta kuran yönetimi, yıldız ismin menajeriyle görüşmüş ve teklifini iletmişti.

Fenerbahçe'den yeni Marega hamlesi! İşte görüşme tarihi

cephesinden yanıt bekleyen sarı-lacivertliler, yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bir hamle yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'den yeni Marega hamlesi! İşte görüşme tarihi

Yıldız futbolcuya özellikle kulüplerinden çok sayıda teklif geldiğini öğrenen önümüzdeki günlerde golcü futbolcunun menajeriyle yeniden görüşme kararı aldı.

Fenerbahçe'den yeni Marega hamlesi! İşte görüşme tarihi

'in haberine göre; 'nın menajeriyle masaya oturacak olan yönetiminin, kritik zirvede teklifini revize edeceği ve tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den yeni Marega hamlesi! İşte görüşme tarihi

29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor. Yönetim, sezon sona ermeden ile kesin anlaşma sağlayarak yıldız futbolcuyu elinden kaçırmamak istiyor.

Fenerbahçe'den yeni Marega hamlesi! İşte görüşme tarihi

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan , futbolunun en önemli forvetlerinden birisi. Tecrübeli yıldız son olarak dün 'nde oynanan - maçında devinin ağlarını sarstı.

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