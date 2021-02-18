Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! 18'lik futbolcu...

Fenerbahçe 'nin 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk, son olarak Karagümrük maçında da kadroda yer aldı.

Antrenmanlarda performansını ile göz dolduran Fatih Yiğit bu sezon şimdiye kadar 7 maçta kadroda yer alırken 2 maçta da oyuna sonradan dahil oldu.