Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! 18'lik futbolcu...

Süper Lig'de 6 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ve bu doğrultuda sezon başında birçok futbolcuyu kadrosuan katan Fenerbahçe'de orta saha mevkisindeki bolluk dikkat çekti.
Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın yer aldığı 7 kişilik orta saha rotasyonuna son dönemde genç bir isim daha dahil edildi.
Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki futbolcusu Fatih Yiğit Şanlıtürk, antrenmanlarda sergilediği performansla son dönemde sıkça maç kadrosuna alınmaya başladı.