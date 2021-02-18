Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! 18'lik futbolcu...

Son dakika spor haberleri: 'de yeni bir yıldız doğuyor! 18'lik futbolcu...

Bu sezon kadrosuna birçok futbolcuyu dahil eden 'de bolluğu yaşanmasına rağmen bu mevkide forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcunun son dönemde sıkça maç kadrosuna girmesi dikkat çekti. Teknik heyetin adeta üzerine titrediği ve geleceğin yıldızı olarak görülen sürpriz ismin antrenman performansı da giderek artıyor. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:42
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! 18'lik futbolcu...

Süper Lig'de 6 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ve bu doğrultuda sezon başında birçok futbolcuyu kadrosuan katan 'de mevkisindeki bolluk dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! 18'lik futbolcu...

Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın yer aldığı 7 kişilik rotasyonuna son dönemde genç bir isim daha dahil edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! 18'lik futbolcu...

Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki futbolcusu Fatih Yiğit Şanlıtürk, antrenmanlarda sergilediği performansla son dönemde sıkça maç kadrosuna alınmaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! 18'lik futbolcu...

'nin 18 yaşındaki merkez oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk, son olarak Karagümrük maçında da kadroda yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! 18'lik futbolcu...

Antrenmanlarda performansını ile göz dolduran Fatih Yiğit bu sezon şimdiye kadar 7 maçta kadroda yer alırken 2 maçta da oyuna sonradan dahil oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! 18'lik futbolcu...

Toplamda 18 dakika gören yapan Fatih Yiğit Şanlıtürk, Bu sezon A Takım'daki performansı ile kariyerinde ilk defa U19 Milli Takımı'na davet edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! 18'lik futbolcu...

Alt yaş kategorilerinde 18 maça çıkan oyuncu rakip filelere 14 gol bıraktı. Fatih oyunda kaldığı süre içinde %75 pas başarı oranı ile oynadı.

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