Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Gustavo, Novak ve İrfan Can Kahveci...

Son dakika spor haberleri: 'de flaş gelişme! , ve ...

’de 21 Şubat Pazartesi günü evinde ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz , ve bireysel çalışmalarına devam ederken, takım çalışmasına ise katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:14
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Gustavo, Novak ve İrfan Can Kahveci...

'de ile 21 Şubat Pazartesi günü evinde oynayacak olan , bu maçın hazırlıklarını saat 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra 3'er grup halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümü iste taktik çalışmalarıyla geçti.

Sarı-lacivertlilerde , ve bireysel çalışmalarını sürdürürken, diğer futbolcular saha çalışmalarında yer aldı.

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