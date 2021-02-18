Mesut Özil için özel plan! İki futbolcu...

Antrenmanlarda öğrencilerine sürekli Özil ile ilgili uyarılarda bulunan Karaman, yıldız oyuncuyu iki futbolcuyla marke edecek. Orta alanda Obinna'dan Mesut'un adeta 'gölgesi gibi' olmasını isteyen Karaman, stoper Alpaslan'ı da futbolcuyu marke etmek için görevlendirdi.