Haberler Fenerbahçe Mesut Özil için özel plan! İki futbolcu...

için özel plan! İki futbolcu...

Son dakika haberleri... 'in 26. haftasında ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken, konuk ekipte de sarı-lacivertli takımın yıldızı için özel çalışmalar yapılıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 08:36
Mesut Özil için özel plan! İki futbolcu...

'de pazar günü deplasmanda ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan 'de telaşı var.

Mesut Özil için özel plan! İki futbolcu...

Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Ünal Karaman, sarı-lacivertli ekibin ara dönemde Arsenal'den renklerine kattığı dünya yıldızı için özel önlem alacak.

Mesut Özil için özel plan! İki futbolcu...

Yeni Asır'da yer alan habere göre transferinin ardından uyum sorununu da aşarak daha fazla süre almaya başlayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu analiz ettiren Karaman dersini iyi çalışıyor.

Mesut Özil için özel plan! İki futbolcu...

Antrenmanlarda öğrencilerine sürekli Özil ile ilgili uyarılarda bulunan Karaman, yıldız oyuncuyu iki futbolcuyla marke edecek. Orta alanda Obinna'dan Mesut'un adeta 'gölgesi gibi' olmasını isteyen Karaman, stoper Alpaslan'ı da futbolcuyu marke etmek için görevlendirdi.

Mesut Özil için özel plan! İki futbolcu...

Özil'in duran toplardaki etkinliğini iyi bilen Ünal Karaman, öğrencilerini ceza alanına yakın bir bölgede faul yapmamaları konusunda da ikaz etti.

Mesut Özil için özel plan! İki futbolcu...

Teknik Direktörü Erol Bulut tarafından takımın saha içindeki yeni lideri olarak lanse edilen Mesut'a göz açtırmayacak olan Karaman, bu şekilde Fenerbahçe'yi sahadan silmeyi hedefliyor.

Mesut Özil için özel plan! İki futbolcu...

'ye transferiyle dünya gündemine oturan sarı-lacivertli forma ile biri kupa olmak üzere 4 maça çıktı. Toplam 185 dakika görev alan 32 yaşındaki futbolcu henüz gol ve asist yapma başarısı gösteremedi.

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