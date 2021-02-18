Fenerbahçe'de yıldız ismin babası konuştu! "Sezon bitmeden..."

Hugo Perotti, oğlunun üzgün olduğunu belirterek, "Avrupa'dan ciddi bir diz sakatlığıyla geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Perotti'nin de söylediği gibi hamstringinde (arka adale) bir sorun oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi ve başka sorunu yok. Şu anda iyileşme aşamasında. Sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını umuyorum. Fenerbahçe'de 2 yıl daha kontratı var. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.