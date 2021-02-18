Fenerbahçe'de yıldız ismin babası konuştu! "Sezon bitmeden..."

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi en önemli eksik olarak Luiz Gustavo öne çıkıyor.
Öte yandan uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Diego Perotti'den de haber var. Yıldız futbolcunun babasından konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...
Ameliyat olan Diego Perotti'nin babası Hugo Perotti, Arjantin basınından Ole Gazetesi'ne konuştu.
Hugo Perotti, oğlunun üzgün olduğunu belirterek, "Avrupa'dan ciddi bir diz sakatlığıyla geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Perotti'nin de söylediği gibi hamstringinde (arka adale) bir sorun oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi ve başka sorunu yok. Şu anda iyileşme aşamasında. Sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını umuyorum. Fenerbahçe'de 2 yıl daha kontratı var. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
32 yaşındaki deneyimli oyuncu, sezon başında İtalya Serie A takımlarından Roma'dan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli formayla 4 karşılaşmada görev alan Perotti, 3 gol atma başarısı gösterdi.
Perotti'nin babası Ole'ye röportaj verdi.