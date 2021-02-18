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'de yıldız ismin babası konuştu! "Sezon bitmeden..."

Son dakika haberleri... 'de 'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürürken sarı-lacivertli takımda bir süredir sakatlığı devam eden ismin babasından dikkat çeken açıklamalar geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:26 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:25
Fenerbahçe'de yıldız ismin babası konuştu! "Sezon bitmeden..."

'in 26. haftasında sahasında 'yi konuk edecek olan , çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de yıldız ismin babası konuştu! "Sezon bitmeden..."

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi en önemli eksik olarak Luiz Gustavo öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de yıldız ismin babası konuştu! "Sezon bitmeden..."

Öte yandan uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Diego Perotti'den de haber var. Yıldız futbolcunun babasından konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yıldız ismin babası konuştu! "Sezon bitmeden..."

Ameliyat olan Diego Perotti'nin babası Hugo Perotti, Arjantin basınından Ole Gazetesi'ne konuştu.

Fenerbahçe'de yıldız ismin babası konuştu! "Sezon bitmeden..."

Hugo Perotti, oğlunun üzgün olduğunu belirterek, "Avrupa'dan ciddi bir diz sakatlığıyla geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Perotti'nin de söylediği gibi hamstringinde (arka adale) bir sorun oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi ve başka sorunu yok. Şu anda iyileşme aşamasında. Sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını umuyorum. 'de 2 yıl daha kontratı var. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Fenerbahçe'de yıldız ismin babası konuştu! "Sezon bitmeden..."

32 yaşındaki deneyimli oyuncu, sezon başında İtalya Serie A takımlarından Roma'dan bedelsiz şekilde 'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de yıldız ismin babası konuştu! "Sezon bitmeden..."

Sarı-lacivertli formayla 4 karşılaşmada görev alan Perotti, 3 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de yıldız ismin babası konuştu! "Sezon bitmeden..."

Perotti'nin babası Ole'ye röportaj verdi.

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