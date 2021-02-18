Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için transferde Kenan Karaman ve Borre iddiası! Emre Belözoğlu...

için transferde ve iddiası! ...

Samatta, Cisse ve Ademi’de hayal kırıklığı yaşayan , Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan için şimdiden temaslara başladı. Öte yandan sarı lacivertlilerin, Kenan ile beraber bir ismi daha gündemine aldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 07:00
Fenerbahçe için transferde Kenan Karaman ve Borre iddiası! Emre Belözoğlu...

Forvet hattına bu sezon Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi ve Mame Thiam'ı transfer eden , Thiam dışındaki isimlerden beklediği verimi alamadı.

Fenerbahçe için transferde Kenan Karaman ve Borre iddiası! Emre Belözoğlu...

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şimdiden arayışlara başlarken, hedefteki ismin olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe için transferde Kenan Karaman ve Borre iddiası! Emre Belözoğlu...

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan gurbetçi oyuncu için sportif direktör 'nun çalışmaları gizlice yürüttüğü, önümüzdeki aylarda resmi hamlenin yapılacağı gelen haberler arasında...

Fenerbahçe için transferde Kenan Karaman ve Borre iddiası! Emre Belözoğlu...

Bundesliga 2'de bu sezon 20 maçta forma giyen Kenan 7 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncu forvet, forvet arkası ve kanatta oynayabiliyor.

Fenerbahçe için transferde Kenan Karaman ve Borre iddiası! Emre Belözoğlu...

BORRE İDDİASI

Gündemdeki diğer ismin ise River Plate'in Kolombiyalı golcüsü Santos olduğu iddia edildi. Kontratının son sezonunda olan 25 yaşındaki forvet için Serie A ve La Liga'dan da birçok takımın devrede olduğu, 'nin erken davranıp işi bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe için transferde Kenan Karaman ve Borre iddiası! Emre Belözoğlu...

kariyerinde, 182 maçta 61 gol atarken 21 de asist üretti.

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