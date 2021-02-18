Fenerbahçe için transferde Kenan Karaman ve Borre iddiası! Emre Belözoğlu...

Bundesliga 2'de bu sezon 20 maçta forma giyen Kenan 7 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncu forvet, forvet arkası ve kanatta oynayabiliyor.

BORRE İDDİASI

Gündemdeki diğer ismin ise River Plate'in Kolombiyalı golcüsü Santos Borre olduğu iddia edildi. Kontratının son sezonunda olan 25 yaşındaki forvet için Serie A ve La Liga'dan da birçok takımın devrede olduğu, Fenerbahçe'nin erken davranıp işi bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü.