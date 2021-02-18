Haberler Fenerbahçe Avrupa'ya gidecek mi? Altay Bayındır'dan transfer sözleri

'ya gidecek mi? 'dan transfer sözleri

'de gösterdiği performansla takımını zirve yarışının içinde tutan , kulüplerinin gözdesi haline geldi. ve gibi kulüplerin radarında olan genç file bekçisinin sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak ediliyor. Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan 22 yaşındaki eldiven, hedefiyle ilgili konuştu ve transfer açıklamasında bulundu. İşte Altay'ın o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:11 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:12
Avrupa'ya gidecek mi? Altay Bayındır'dan transfer sözleri

'nin başarılı kalecisi önemli açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, sarı lacivertlilerin aldığı sonuçlardan olası transferine kadar birçok konuda samimi sözler sarf etti.

İşte o açıklamalar...

Avrupa'ya gidecek mi? Altay Bayındır'dan transfer sözleri

Tivibuspor'a konuşan , "Şu an güzel gidişatın içindeyiz. Güzel birlikteliğin içindeyiz. Bunu da sahaya yansıttığımız sürece iyi sonuçlar alıyoruz. Hocamızın söylediklerini yaptığımız zaman sonuçları alıyoruz. Ben kalede yapmam gerekeni yapıyorum. Konsantrasyonu iyi olan insanlar her zaman başarılı sonuçlar alıyor." dedi.

Avrupa'ya gidecek mi? Altay Bayındır'dan transfer sözleri

Yükselen performansı ile ilgili olarak 22 yaşındaki file bekçisi, "Bir kaleci olarak benim başarıda payım oluyor. Bu herkesi memnun ediyor. Kalede güvenilen bir insanın olması takımdaki oyuncuları da rahatlatıyor. Herkes maçlardan sonra birbirini tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya gidecek mi? Altay Bayındır'dan transfer sözleri

"SÜPER LİG'DE RAKİBİN ÖNEMİ YOK"
Göztepe maçına ciddiyetle baktıklarını dile getiren Altay, "Bu maça da her karşılaşmaya hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz. Süper Lig'de rakibin kim olduğunun önemi yok. Konsantrasyonu kaybetmeden hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa'ya gidecek mi? Altay Bayındır'dan transfer sözleri

"A MİLLİ TAKIM İÇİN ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRECEĞİM"
Trabzonspor kalecisi Uğurcan ile rekabet etmediğini vurgulayan , "Uğurcan iyi bir kaleci inşallah bu şekilde devam eder. Biz milli takımda arkadaşız. Karşılaştırmalar olduğunu görüyorum ama söz konusu değil. Ben sadece kendimi nasıl geliştirebilirim noktasına odaklıyım. Kıyaslama benim baktığım şeyler değil. kalesinde bir kişi oynayacak ve ben de onun için çalışmalarımı sürdüreceğim." yorumunu yaptı.

Avrupa'ya gidecek mi? Altay Bayındır'dan transfer sözleri

'nin efsane kalecilerinden sonra kalede olmayı büyük gurur olarak değerlendiren başarılı file bekçisi, "Kulüpteki efsane isimlerin ardından kaleyi almak büyük gurur. Ben bu sorumluluklarımın farkındayım. Ankaragücü'nden buraya gelirken bunun farkında olarak geldim ve hazırdım. Buna her zaman kendimi hazırladım. Böyle isimlerden sonra kalede olmak benim için çok büyük gurur." dedi.

Avrupa'ya gidecek mi? Altay Bayındır'dan transfer sözleri

MUSLERA SÖZLERİ
Muslera'yı öven Altay, "Muslera çok iyi kaleci ve özellikle karakterli bir oyuncu. Sakatlıktan döndü. Performansı ile Galatasaray'a katkısı her zaman oldu, bundan sonra da olacaktır. Ona başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya gidecek mi? Altay Bayındır'dan transfer sözleri

"AVRUPA TRANSFERİ OLABİLİR"
'ya transferinden de bahseden genç kaleci, "Benim her zaman hedefim en üst noktada olmaktır. Şu anda da üst noktayım. Takımın çıkarları ve başkanımızın söyledikleri doğrultusunda Avrupa transferi olabilir. Ben de Avrupa'da olmak için var olurum. Dediğim gibi takımın çıkarları önemli." şeklinde konuştu.

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