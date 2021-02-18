Avrupa'ya gidecek mi? Altay Bayındır'dan transfer sözleri

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır önemli açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, sarı lacivertlilerin aldığı sonuçlardan olası transferine kadar birçok konuda samimi sözler sarf etti.
İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır önemli açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, sarı lacivertlilerin aldığı sonuçlardan olası transferine kadar birçok konuda samimi sözler sarf etti.
Tivibuspor'a konuşan Altay Bayındır, "Şu an güzel gidişatın içindeyiz. Güzel birlikteliğin içindeyiz. Bunu da sahaya yansıttığımız sürece iyi sonuçlar alıyoruz. Hocamızın söylediklerini yaptığımız zaman sonuçları alıyoruz. Ben kalede yapmam gerekeni yapıyorum. Konsantrasyonu iyi olan insanlar her zaman başarılı sonuçlar alıyor." dedi.
Yükselen performansı ile ilgili olarak 22 yaşındaki file bekçisi, "Bir kaleci olarak benim başarıda payım oluyor. Bu herkesi memnun ediyor. Kalede güvenilen bir insanın olması takımdaki oyuncuları da rahatlatıyor. Herkes maçlardan sonra birbirini tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.