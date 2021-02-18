Avrupa'ya gidecek mi? Altay Bayındır'dan transfer sözleri

"A MİLLİ TAKIM İÇİN ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRECEĞİM"

Trabzonspor kalecisi Uğurcan ile rekabet etmediğini vurgulayan Altay Bayındır, "Uğurcan iyi bir kaleci inşallah bu şekilde devam eder. Biz milli takımda arkadaşız. Karşılaştırmalar olduğunu görüyorum ama söz konusu değil. Ben sadece kendimi nasıl geliştirebilirim noktasına odaklıyım. Kıyaslama benim baktığım şeyler değil. A Milli Takım kalesinde bir kişi oynayacak ve ben de onun için çalışmalarımı sürdüreceğim." yorumunu yaptı.