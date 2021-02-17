Genç stoper paylaşılamıyor! Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da devrede

Süper Lig 'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken devler, yaz transfer dönemi için rekabete şimdiden başladı.

Fenerbahçe 'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başaramadığı 23 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk için Galatasaray da devreye girdi.

Takvim'de yer alan habere göre sezon sonunda Karagümrük ile sözleşmesi sona erecek olan 1.92'lik stoper için sarı-lacivertli kurmaylar genç futbolcunun menajerini adeta yakın markaja almış durumda.