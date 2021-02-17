Genç stoper paylaşılamıyor! Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da devrede

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken devler, yaz transfer dönemi için rekabete şimdiden başladı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken devler, yaz transfer dönemi için rekabete şimdiden başladı.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başaramadığı 23 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk için Galatasaray da devreye girdi.
Takvim'de yer alan habere göre sezon sonunda Karagümrük ile sözleşmesi sona erecek olan 1.92'lik stoper için sarı-lacivertli kurmaylar genç futbolcunun menajerini adeta yakın markaja almış durumda.
Haziranda sözleşmesi bitecek olan Fatih Kuruçuk'a, Fatih Karagümrük yönetimi de imza attırmak istiyor.
23 yaşındaki savunmacı, kariyerine Bucaspor altyapısında başladı. 2015'te Göztepe'ye geçen başarılı stoper, Fethiyespor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2017 yılında Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
Bu sezon 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 12 karşılaşmada görev alan Fatih Kuruçuk, bin 100 dakika oynadı.