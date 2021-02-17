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Genç stoper paylaşılamıyor! 'nin ardından da devrede

Son dakika transfer haberleri... 'de kıyasıya bir zirve mücadelesi veren ve , yaz transfer dönemi için de şimdiden rekabete girdi. İşte iki kulübün istediği genç savunmacı ve ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:49
Genç stoper paylaşılamıyor! Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da devrede

'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken devler, yaz transfer dönemi için rekabete şimdiden başladı.

Genç stoper paylaşılamıyor! Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da devrede

'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başaramadığı 23 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk için da devreye girdi.

Genç stoper paylaşılamıyor! Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da devrede

Takvim'de yer alan habere göre sezon sonunda Karagümrük ile sözleşmesi sona erecek olan 1.92'lik stoper için sarı-lacivertli kurmaylar genç futbolcunun menajerini adeta yakın markaja almış durumda.

Genç stoper paylaşılamıyor! Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da devrede

Haziranda sözleşmesi bitecek olan Fatih Kuruçuk'a, Fatih Karagümrük yönetimi de imza attırmak istiyor.

Genç stoper paylaşılamıyor! Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da devrede

23 yaşındaki savunmacı, kariyerine Bucaspor altyapısında başladı. 2015'te Göztepe'ye geçen başarılı stoper, Fethiyespor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2017 yılında Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Genç stoper paylaşılamıyor! Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da devrede

Bu sezon 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 12 karşılaşmada görev alan Fatih Kuruçuk, bin 100 dakika oynadı.

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