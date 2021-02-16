Haberler Fenerbahçe Ndao’ya talibiz!

Ndao’ya talibiz!

, Fatih 'ün sağ kanat oyuncusu 'ya talip oldu. Başkan 'un hafta sonu oynadıkları karşılaşma sırasında kırmızı-siyahlı kulübün başkanı ile bir görüşme yaparak Senegalli oyuncuya sezon sonu için talip olduklarını resmen ilettiği bildirildi. Taraflar lig bitiminde masaya oturacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Ndao’ya talibiz!

, Fatih 'ün sağ kanat oyuncusu 'ya talip oldu. Başkan 'un hafta sonu oynadıkları karşılaşma sırasında kırmızı-siyahlı kulübün başkanı ile bir görüşme yaparak Senegalli oyuncuya sezon sonu için talip olduklarını resmen ilettiği bildirildi. Taraflar lig bitiminde masaya oturacak.

7 GOL VE 5 ASİST!
'in takımından geçen yıl ocak ayında 'e transfer olan , iki kanadın yanı sıra ve olarak oynayabiliyor. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 'de 23 maçta 7 gol+5 asistlik performansı ile dikkat çekiyor. Ndao toplamda ise Karagümrük'te 44 maça çıkıp 10 gol+10 asist üretti.

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