Futbol yok kavga var! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kriz büyüyor

Süper Lig'de nefesleri kesen şampiyonluk yarışında sona yaklaştıksa gerilim de artıyor. Takvim'in haberine göre, önceki gün oynanan Galatasaray- Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu gündemi sarstı. Kasımpaşa'nın penaltısının verilmediğini savunan Fenerbahçe maçın ardından şok bir mesaj attı, ortalık yine karıştı.



KAYIRMA VE HAKSIZLIK VAR!

Mesajda, "Kirli lobi VAR, şaibe VAR, kayırma VAR, haksızlık VAR, adalet YOK" denildi. Paylaşım rekoru mesaja G.Saraylılar'ın tepkisi büyük oldu.



SİZ AĞLAMAYA DEVAM EDİN

Mesajın altını yorum yağmuruna tutan G.Saraylılar, "Bizim 4 yıldızımız VAR. Şaibe arıyorsanız kendinize bakın. Ağlamaya devam edin" ifadesini kullandı.



YİNE FUTBOLUN ÖNÜNE GEÇTİ

Galatasaray yönetiminden şu ana kadar mesaja bir yanıt gelmedi. Son olarak derbide çıkan olaylar nedeniyle kavgaya tutuşan ezeli rakiplerin arasındaki bu büyük gerilim futbolun önüne geçti.