Haberler Fenerbahçe Futbol yok kavga var! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kriz büyüyor

Futbol yok kavga var! ile arasında kriz büyüyor

’nın verilmeyen penaltısına isyan eden , “Kirli lobi VAR, şaibe VAR, adalet YOK” dedi. Galatasaraylılar mesaja büyük tepki gösterdi: Bizim 4 yıldızımız VAR. Şaibe arıyorsanız kendinize bakın.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 00:41
Futbol yok kavga var! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kriz büyüyor

'de nefesleri kesen şampiyonluk yarışında sona yaklaştıksa gerilim de artıyor. 'in haberine göre, önceki gün oynanan - maçındaki penaltı pozisyonu gündemi sarstı. Kasımpaşa'nın penaltısının verilmediğini savunan maçın ardından şok bir mesaj attı, ortalık yine karıştı.

KAYIRMA VE HAKSIZLIK VAR!
Mesajda, "Kirli lobi VAR, şaibe VAR, kayırma VAR, haksızlık VAR, adalet YOK" denildi. Paylaşım rekoru mesaja G.Saraylılar'ın tepkisi büyük oldu.


SİZ AĞLAMAYA DEVAM EDİN
Mesajın altını yorum yağmuruna tutan G.Saraylılar, "Bizim 4 yıldızımız VAR. Şaibe arıyorsanız kendinize bakın. Ağlamaya devam edin" ifadesini kullandı.


YİNE FUTBOLUN ÖNÜNE GEÇTİ
Galatasaray yönetiminden şu ana kadar mesaja bir yanıt gelmedi. Son olarak derbide çıkan olaylar nedeniyle kavgaya tutuşan ezeli rakiplerin arasındaki bu büyük gerilim futbolun önüne geçti.

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