Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel yeni sistem!

Fenerbahçe, devre arası transferinde çok önemli iki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Arsenal'den dünyaca ünlü Mesut Özil, Başakşehir'den ise son yılların çıkış yapan oyuncusu İrfan Can Kahveci alındı.

Bu transferlerin ardından taraftarın kafasında "Gustavo, Ozan, Pelkas, Mert ve Sosa gibi oyuncular varken Bulut, yeni yıldızları nasıl oynatacak?" sorusu oluştu.