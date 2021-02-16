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'den 'e özel yeni sistem!

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'de ilk 11'e yerleşti. 'ın da takıma döndüğü 'da, ve de takıma dahil olacak. Sarı-lacivertliler, bu yıldızlara özel taktik değişikliğine gidecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 01:09 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:56
Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel yeni sistem!

, devre arası transferinde çok önemli iki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. 'den dünyaca ünlü , 'den ise son yılların çıkış yapan oyuncusu alındı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel yeni sistem!

Bu transferlerin ardından taraftarın kafasında ", , , ve gibi oyuncular varken Bulut, yeni yıldızları nasıl oynatacak?" sorusu oluştu.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel yeni sistem!

Teknik direktör 'un, orta alanda tüm yıldızlarını kullanabileceği bir sistem üzerinde çalıştığı öğrenildi. 46 yaşındaki teknik adam, yıldızları aynı anda sahaya koyabilmek için İngilizler'in '' (Elmas) dedikleri 4-4-2 düzenine geçmeyi planladığı bildirildi.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel yeni sistem!

SAKATLAR İYİLEŞİNCE BAŞLIYOR

Bulut bu düzende , ve 'ı sahaya sürebilecek. ve da takımın savunma sıkıntılarını ortadan kaldıracak. Elmas düzeninde savunmanın önünde sadece yer alacak.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel yeni sistem!

Onun önündeki ikili ve olacak. İleri uçtaki golcülerin arkasında 10 numara , iki forvetten biri ise olacak.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel yeni sistem!

Böylece orta alandaki yıldızlarının yeteneklerinden maksimum seviyede faydalanabilecek. Tecrübeli teknik adam, sakatların iyileşmesinin ardından bu sistemi hayata geçirecek. (Sabah)

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