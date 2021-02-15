Son dakika Fenerbahçe haberleri: Resmen açıklandı! Mesut Özil Neymar'ı solladı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve 32 yaşındaki oyuncunun imzaladığı 3 forma 36 bin 50 Euro'ya satıldı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, www.matchwornshirt.com sitesinden satışa çıkarılan çubuklu formanın 26 bin Euro, gold formanın 4 bin 800 Euro ve lacivert formanın 5 bin 250 Euro'ya alıcı bulduğu duyuruldu.

Açıklamada, Mesut Özil'inin imzaladığı 67 numaralı çubuklu formanın, Matchwornshirt sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdığı belirtildi.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasının sitedeki daha önceki rekor olduğu aktarıldı.