Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: Resmen açıklandı! Mesut Özil Neymar'ı solladı

Son dakika haberleri: Resmen açıklandı! 'ı solladı

, için düzenlenen imza töreninde, yıldız ismin imzaladığı 3 formanın toplam 36 bin 50 Euro'ya satıldığını açıkladı. Mesut'un imzaladığı 67 numaralı formaların sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaştığı ve 'ın rekorunu kırdığı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:03
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Resmen açıklandı! Mesut Özil Neymar'ı solladı

futbolcu 'in imza törenine özel hazırlanan ve 32 yaşındaki oyuncunun imzaladığı 3 forma 36 bin 50 Euro'ya satıldı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, www..com sitesinden satışa çıkarılan çubuklu formanın 26 bin Euro, gold formanın 4 bin 800 Euro ve lacivert formanın 5 bin 250 Euro'ya alıcı bulduğu duyuruldu.

Açıklamada, Mesut Özil'inin imzaladığı 67 numaralı çubuklu formanın, Matchwornshirt sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdığı belirtildi.

yıldız futbolcu 'ın 13 bin Euro'ya satılan formasının sitedeki daha önceki rekor olduğu aktarıldı.



SON DAKİKA