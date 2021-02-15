Kemerleri bağlayın

Karagümrük galibiyeti, eleştirilen teknik direktör Erol Bulut'a nefes aldırdı. Yeni kredi kazanan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Bundan sonra üzerine koyarak gideceğimizi düşünüyorum" dedi. Sakatlar dönünce çok daha farklı olacaklarını belirten Bulut, "Gustavo, İrfan 2 hafta sonra bizimle olacak gibi gözüküyor. Pelkas pazartesi (bugün) bizimle olacak. Marcel zaten oynadı ikinci yarıda. Novak'ın dizine ufak bir sakatlığı var. O da birkaç gün içinde hazır olacak. Bu takım tam tekmil olduğunda herkese daha farklı futbol izleteceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.