Karagümrük Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut: İki farklı devre oynadık

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İKİ FARKLI DEVRE OYNADIK"

"İki farklı devre oynadık. 130 dakika maç oynadık 2 gün önce. 140 kilometre koştuk. Ozan ve Sosa çok koştu. Mesut 80 dakika oynadı aylar sonra."

"ORTA SAHA ÜÇLÜMÜZ ÇOK YORULDU"

"Orta saha üçlümüz çok yoruldu. Yorulunca rakip üstümüze geldi. Attıkları 1 gol vardı."

"MAÇI İLK YARIDA BİTİREBİLİRDİK"

"Aslında biz ilk yarıda işimizi, yakaladığımız pozisyonlarla erkenden bitirebilirdik. Nitekim olmadı. İkinci yarıda yorgunluğun belirtileri vardı, kupa maçının. Futbolcularımı mücadeleden ötürü tebrik ediyorum."