Haberler Fenerbahçe Karagümrük Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut: İki farklı devre oynadık

maçı sonrası : İki farklı devre oynadık

ile karşı karşıya gelen , ve 'nın golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı ve önemli bir galibiyet elde etti. Müsabaka sonrası sarı-lacivertlilerde teknik direktör açıklamalarda bulundu ve mücadeleleri nedeniyle oyuncularını tebrik etti. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 21:57
Karagümrük Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut: İki farklı devre oynadık

'in 25. haftasında , deplasmanda 'ü 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü , mücadelenin ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İKİ FARKLI DEVRE OYNADIK"
"İki farklı devre oynadık. 130 dakika maç oynadık 2 gün önce. 140 kilometre koştuk. ve çok koştu. 80 dakika oynadı aylar sonra."

"ORTA SAHA ÜÇLÜMÜZ ÇOK YORULDU"
" üçlümüz çok yoruldu. Yorulunca rakip üstümüze geldi. Attıkları 1 gol vardı."

"MAÇI İLK YARIDA BİTİREBİLİRDİK"
"Aslında biz ilk yarıda işimizi, yakaladığımız pozisyonlarla erkenden bitirebilirdik. Nitekim olmadı. İkinci yarıda yorgunluğun belirtileri vardı, maçının. Futbolcularımı mücadeleden ötürü tebrik ediyorum."

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