Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI | Mesut Özil ilk kez ilk 11'de

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son karşılaşmasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor.

İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Jimmy Durmaz, Ademi, Bertolacci.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mesut Özil, Osayi, Valencia, Thiam.

MESUT ÖZİL İLK KEZ İLK 11'DE

Fatih Karagümrük karşısında Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ilk kez sarı-lacivertli formayla ilk 11'de sahaya çıktı. Taraftarın sabırsızlıkla beklediği 32 yaşındaki oyuncu, Kanarya'nın Fatih Karagümrük ile karşılaştığı maça 11'de başladı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

MAÇ ÖNCESİ DUA ETTİ

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giydiği dönemde de her maç öncesi dua eden Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda da bu davranışını sürdürdü. Karagümrük maçına ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu karşılaşma öncesi duasını etti.







FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti, takımdaki yerlerini alamayacak. Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.