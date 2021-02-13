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Fenerbahçeli Thiam'dan Galatasaray maçı itirafı! "Mutlu değildim"

Süper Lig'in 25. haftasında , deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken, maç sonrası sarı lacivertlilerin golcüsü basına açıklamalarda bulundu. Thiam konuşmasında, Galatasaray derbisinde oynamadığı için mutsuz olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 22:09
Fenerbahçeli Thiam'dan Galatasaray maçı itirafı! "Mutlu değildim"

'nin golcü futbolcusu , Karagümrük'ü 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçında oynayamadığı için mutlu olmadığını ifade eden Thiam, "Gayet mutluyum. 3 puanı elde ettik. Galatasaray maçında oynayamadım, mutlu değildim. Herkes hazır olmalı. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kendi adıma mutluyum ama esas mutluluğum 3 puanı almamız" dedi.

Mesut Özil hakkında da konuşan Thiam, "Mesut'un kalitesini gördük. Mesut Özil'in kalitesi tartışılamaz! Bunu bugün gördük. Tekniği kalitesiyle bize çok şey katacak. Şampiyonluk yolunda bize yardım edecek" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin son ana kadar mücadele ettiğini vurgulayan Thiam, "İki maçtan sonra galip gelmemiz önemliydi. Serbest vuruştan golü bulduk. İlk yarıda golü bulmak daha önemliydi. Rakibe kendimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

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