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'de Samatta krizi!

'ye sezon başında transfer olan ve ilk maçında 'e karşı 2 gol birden atan Samatta, daha sonraki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. golcünün bu formu, sarı-lacivertli yönetimi de sıkıntıya soktu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:40 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:57
Fenerbahçe'de Samatta krizi!

'nin sezon başında 'dan büyük umutlarla transfer ettiği şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'de Samatta krizi!

Sarı-Lacivertli formayla 19 maça çıkan forvet sadece 5 gol atabildi. Samatta, yeni sezon yönetimi de sıkıntıya sokacak.

Fenerbahçe'de Samatta krizi!

ZORUNLU SATIN ALMASI VAR...

sezon başında yıldız futbolcuyu 1 yıllığına 'dan kiralamış ancak sözleşmeye 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ekletmişti. Opsiyon yazın devreye girecek.

Fenerbahçe'de Samatta krizi!

FENER OYUNCUYU SATMAK ZORUNDA

'in haberine göre, nedeniyle transfer yapılması için 6 milyon Euro'nun üzerinde oyuncunun satılması gerekecek.

Fenerbahçe'de Samatta krizi!

6 milyon Euro'luk bir gelir elde edilemezse Samatta'nın lisansı bile çıkarılamayacak.

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