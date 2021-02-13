Fenerbahçe'de Samatta krizi!

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mbwana Samatta şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mbwana Samatta şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
Sarı-Lacivertli formayla 19 maça çıkan Tanzanyalı forvet sadece 5 gol atabildi. Samatta, yeni sezon yönetimi de sıkıntıya sokacak.
ZORUNLU SATIN ALMASI VAR...
Fenerbahçe sezon başında yıldız futbolcuyu 1 yıllığına Aston Villa'dan kiralamış ancak sözleşmeye 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ekletmişti. Opsiyon yazın devreye girecek.