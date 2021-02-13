Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mesut Özil Karagümrük maçıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı

'de maçıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı

ile , 'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin gündem yaratan transferi ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, forması giydiği dönemden de aşina olduğumuz gibi karşılaşma öncesi dua etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 19:31
Fenerbahçe'de Mesut Özil Karagümrük maçıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı

'nin dünyaca ünlü yıldızı ilk kez sarı-lacivertli formayla ilk 11'de sahaya çıktı. Taraftarın sabırsızlıkla beklediği 32 yaşındaki oyuncu, 'nın ile karşılaştığı maça 11'de başladı.

Ara transfer döneminde 'nin kulübünden transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, 'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

MAÇ ÖNCESİ DUA ETTİ
'de Arsenal forması giydiği dönemde de her maç öncesi dua eden Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda da bu davranışını sürdürdü. maçına ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu karşılaşma öncesi duasını etti.

SON DAKİKA