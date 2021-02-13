Fenerbahçe'de Mesut Özil Karagümrük maçıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ilk kez sarı-lacivertli formayla ilk 11'de sahaya çıktı. Taraftarın sabırsızlıkla beklediği 32 yaşındaki oyuncu, Kanarya'nın Fatih Karagümrük ile karşılaştığı maça 11'de başladı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

MAÇ ÖNCESİ DUA ETTİ

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giydiği dönemde de her maç öncesi dua eden Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda da bu davranışını sürdürdü. Karagümrük maçına ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu karşılaşma öncesi duasını etti.