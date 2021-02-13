Fenerbahçe'de hazırlık VAR! Konu Avrupa'ya taşınıyor

ÇİZGİ HANGİ AÇIDAN ÇEKİLİYOR
Bir saniye içerisinde 24 farklı karenin bulunduğu, bu karelerden herhangi birinin seçilmesinin ofsayt kararını tamamen değiştirebileceği fark edildi. Bunun dışında ofsayt çizgisinin çekilmesinde herhangi bir kaydırma yapılamayacağı görüldü. Çizginin çekilmesinde sıkıntı yok, çünkü bunu bir otomasyon programı yapıyor. Ancak çizginin hangi açıdan çekildiği ofsayt konusundaki kararı değiştirebiliyor.
PELKAS VE OZAN'IN GOLLERİ ÖRNEK
Yüzde 100 doğru karar için çizgi çekilen oyuncularla aynı hat üzerinde bir kamera açısı gerekiyor. Pelkas (Gaziantep) ve Ozan'ın (G.Saray) iptal edilen gollerinde kamera açısı aynı hat üzerinde değil. Fenerbahçe bu konuyla ilgili tespitler yapmaya devam edecek. Premier Lig ve Bundesliga'daki örnekler bu dosyaya eklenecek. Kalan lig maçlarında benzer bir durum yaşanırsa, dosya Avrupa'ya taşınacak. Konunun uzmanlarından Türkiye'deki VAR çizgisi uygulamasının standartlara uygun olup olmadığı sorgulanacak. (SABAH)