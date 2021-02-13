Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'a kadro eleştirisi! "Önce bu üç ismi yazacak"

'a kadro eleştirisi! "Önce bu üç ismi yazacak"

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de ara transferde yapılan takviyelere rağmen istenilen sonuçların alınamaması, teknik direktör 'un sık sık eleştirilmesine neden oluyor. Fotomaç Gazetesi yazarı de sarı-lacivertli takımı analiz ederken, Bulut'un ilk 11'e yazması gereken 3 ismi açıkladı. İşte Ender Bilgin'in yazısından dikkat çeken bölüm...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 07:56
Erol Bulut'a kadro eleştirisi! "Önce bu üç ismi yazacak"

ENDER BİLGİN - HAVADA BULUT

Derbi ve Kupa yenilgilerinden sonra Erol Hoca'nın konumu iyice zora girdi. Hava bulutlu… Hani o bildik deyim misali… "Havada bulut sen bu işi unut."

Erol Bulut'a kadro eleştirisi! "Önce bu üç ismi yazacak"

Her iki maçtaki oyun ve oyuncu tercihleri çok eleştiri aldı. Misal, Karacabey maçında Altay'ı riske edip, çeyrek finalde Harun ile başlamak! Dağınık Sinan Gümüş de ısrar ederken, takımın en golcü ismi Thiam'ı az kullanmak! Örnekler çoğaltılabilir. Ama sonuç aynı.

Erol Bulut'a kadro eleştirisi! "Önce bu üç ismi yazacak"

topa az sahip oluyor, edilgen ve ağır oynuyor, taraftarına güven vermiyor. Peki, son on lig maçında sekiz galibiyet, bir yenilgi alan takımın teknik direktörü boy hedefi olur mu? O takımın adı Fenerbahçe ise bal gibi olur. Birkaç hafta önce yazdım. Fenerbahçe böyle top oy-na-ya-maz!

Erol Bulut'a kadro eleştirisi! "Önce bu üç ismi yazacak"

Bu oyun maç kurtarır ama sezonu zor kurtarır. Yirmi iki transfer yapan takımın şampiyon olmak ya da en azından "şampiyon gibi oynamak" zorunluluğu vardır. 'de işler böyle yürür. Nokta!

Erol Bulut'a kadro eleştirisi! "Önce bu üç ismi yazacak"

MESUT OYNAR

açısından Mesut Özil'in durumu bir başka tartışma konusu oldu. "Mesut hazır değil", "Mesut niye oynuyor?", "Mesut refüze ediliyor" sözleri aldı başını yürüdü. Boş laf! Mesut hazır hale gelmek zorunda. Bu da oynayarak olur, kenarda bekleyerek değil.

Erol Bulut'a kadro eleştirisi! "Önce bu üç ismi yazacak"

Mesut'un fizik olarak eksiği var. Ama en iyi antrenman maçtır. Mesut'un maç ritmi kazanması, takımın ona, onun takıma uyum göstermesi şart. sahaya çıkarken önce üç ismi yazacak Erol Hoca: Altay, Gustavo ve Mesut.

Erol Bulut'a kadro eleştirisi! "Önce bu üç ismi yazacak"

Dolayısıyla Mesut oynatılarak refüze edilecek bir futbolcu değildir. Mesut oynayacak. Oynayacak ki, hazır olacak. Hazır olacak ki kazansın.

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