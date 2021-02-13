Erol Bulut'a kadro eleştirisi! "Önce bu üç ismi yazacak"

Bu oyun maç kurtarır ama sezonu zor kurtarır. Yirmi iki transfer yapan takımın şampiyon olmak ya da en azından "şampiyon gibi oynamak" zorunluluğu vardır. Fenerbahçe'de işler böyle yürür. Nokta!

MESUT OYNAR Fenerbahçe açısından Mesut Özil'in durumu bir başka tartışma konusu oldu. "Mesut hazır değil", "Mesut niye oynuyor?", "Mesut refüze ediliyor" sözleri aldı başını yürüdü. Boş laf! Mesut hazır hale gelmek zorunda. Bu da oynayarak olur, kenarda bekleyerek değil.