Erol Bulut'a kadro eleştirisi! "Önce bu üç ismi yazacak"

ENDER BİLGİN - HAVADA BULUT
Derbi ve Kupa yenilgilerinden sonra Erol Hoca'nın konumu iyice zora girdi. Hava bulutlu… Hani o bildik deyim misali… "Havada bulut sen bu işi unut."
ENDER BİLGİN - HAVADA BULUT
Derbi ve Kupa yenilgilerinden sonra Erol Hoca'nın konumu iyice zora girdi. Hava bulutlu… Hani o bildik deyim misali… "Havada bulut sen bu işi unut."
Her iki maçtaki oyun ve oyuncu tercihleri çok eleştiri aldı. Misal, Karacabey maçında Altay'ı riske edip, çeyrek finalde Harun ile başlamak! Dağınık Sinan Gümüş de ısrar ederken, takımın en golcü ismi Thiam'ı az kullanmak! Örnekler çoğaltılabilir. Ama sonuç aynı.
Fenerbahçe topa az sahip oluyor, edilgen ve ağır oynuyor, taraftarına güven vermiyor. Peki, son on lig maçında sekiz galibiyet, bir yenilgi alan takımın teknik direktörü boy hedefi olur mu? O takımın adı Fenerbahçe ise bal gibi olur. Birkaç hafta önce yazdım. Fenerbahçe böyle top oy-na-ya-maz!
Bu oyun maç kurtarır ama sezonu zor kurtarır. Yirmi iki transfer yapan takımın şampiyon olmak ya da en azından "şampiyon gibi oynamak" zorunluluğu vardır. Fenerbahçe'de işler böyle yürür. Nokta!
MESUT OYNAR
Fenerbahçe açısından Mesut Özil'in durumu bir başka tartışma konusu oldu. "Mesut hazır değil", "Mesut niye oynuyor?", "Mesut refüze ediliyor" sözleri aldı başını yürüdü. Boş laf! Mesut hazır hale gelmek zorunda. Bu da oynayarak olur, kenarda bekleyerek değil.
Mesut'un fizik olarak eksiği var. Ama en iyi antrenman maçtır. Mesut'un maç ritmi kazanması, takımın ona, onun takıma uyum göstermesi şart. Fenerbahçe sahaya çıkarken önce üç ismi yazacak Erol Hoca: Altay, Gustavo ve Mesut.
Dolayısıyla Mesut oynatılarak refüze edilecek bir futbolcu değildir. Mesut oynayacak. Oynayacak ki, hazır olacak. Hazır olacak ki Fenerbahçe kazansın.