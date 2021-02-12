Sana ne benim oyuncumdan!

Sportif direktör Emre Belözoğlu dünkü antrenman sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Emre'nin açıklamaları:



"(Abdurrahim Albayrak) Alamadığın oyuncuyla ilgili konuşmayacaksın. İmza atmışız, 'Bizi istiyor' diye açıklama yapıyorsun. Nereden biliyorsun! Hala kabul edememişler bazı şeyleri. Arda Turan ile ilgili konuşmak istemiyorum."

"Şu an ligde üç takım aynı puanda. Ancak G.Saray ve Beşiktaş sanki birbirine rakip değiller! Herhalde birbirlerini rakip görmüyorlar ki odaklarında sadece F.Bahçe var gibi görünüyor. Bunlar hiç doğru yaklaşımlar değil.



HOCAMIZA İNANIYORUZ

"Hocamıza inanıyor ve güveniyoruz. O da oynanan oyundan memnun değil. Bu haftadan itibaren oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacak şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz. Takımımıza güveniyoruz."

"Beşiktaş ve G.Saray sürekli limitten bahsediyor. Kimse merak etmesin limitlere uygun hareket ettik. Ceza alma riskimiz yok. Mesut'un oynayıp oynamayacağına hoca karar verecek. Fit hale geldiğinde kalitesini gösterecektir."



HİÇ Mİ ÜST ÜSTE GELMEZ!

"VAR'da sorguladığım şey şu; iki yıldır hiç üst üste gelmedi mi bu çizgi? Bir televizyon kanalında, VTR'cinin gönderdiği görüntüyle bu kararın verilmemesi gerekiyor."

"Luiz Gustavo 2 hafta daha yok gibi görünüyor. Pelkas ve Tisserand döndü. Diego Perotti'nin menajerleriyle görüşüyoruz, bir protokol yapmayı düşünüyoruz."