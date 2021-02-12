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'de acı gerçek ortaya çıktı! ...

'de istatistikler adeta S.O.S verdi. Teknik direktör ’un Fenerbahçe’si, maç başına organize hücum istatistiklerinde savunmacı ’ın da gerisinde kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 01:20
Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Aykut Kocaman...

derbisini kaybeden ve 'na da veda eden 'de eleştiri okları teknik direktör 'u gösteriyor. Bulut hücum istatistiklerinde "Defans oynatıyor" diye eleştirilen 'ın bile gerisinde kaldı.

RAKAMLAR İÇ AÇICI DEĞİL

Erol Bulut'un ekibi maç başına sadece 1.39 organize hücum yapabiliyor. döneminde bu rakam 2.77, adı savunmacıya çıkan Aykut Kocaman döneminde ise maç başına 2 olmuştu.

PAS YAPMAYI UNUTTULA

Sarı-Lacivertliler'in maç başına 10 ve üstü pas yaparak gerçekleştirdiği hücum sayısı maç başına 7.9 oldu. Oysa ki döneminde bu rakam 12.4, Kocaman döneminde 10.2'ydi. ()

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